Motorola Edge Lite'ın Bazı Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda Edge ve Edge+ adını verdiği iki telefonunu piyasaya süren Motorola, bu sefer de serinin bütçe dostu modeliyle geliyor. Üstelik kısa bir süre sonra çıkması beklenen bu modelin bazı donanım özellikleri de ortaya çıkmış durumda.

Günümüzde akıllı telefon şirketleri, çıkardıkları yeni serilere satın alınabilir bir model eklemeye artık daha çok dikkat ediyorlar. Bunun son örneklerinden bir tanesi de ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Motorola.

Şirket, geçtiğimiz nisan ayında Motorla Edge ve Motorola Edge+ adını verdiği iki modelini satışa sunmuştu. Motorola, bu seriye Motorola Edge Lite olarak adlandırılacak daha satın alınabilir bir model daha eklemeye hazırlanıyor.

Motorola Edge Lite donanım özellikleri ortaya çıktı

(Motorola Edge+)

Kısa bir süre içerisinde tanıtılması beklenen Motorola Edge Lite’ın donanım özellikleri XDA-Developers tarafından ortaya çıkarıldı. Gayet beklenildiği gibi fiyatın satın alınabilir aralığa inmesi donanım özelliklerinde de bazı düşüşler yaşanmasına sebep oldu.

Telefonun ortaya çıkan donanım özelliklerine baktığımızda 6,7 inçlik FHD+ OLED bir ekran ve 90 Hz ekran yenileme hızıyla birlikte geldiği görülüyor. Ayrıca ekranda 8 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörüne ev sahipliği yapan iki çentik yer alıyor. Telefonun arka tarafında ise dört kamera bulunuyor: 48 MP Samsung S5KGM1 ana kamera, 16 MP, 8 MP ve 5 MP. Bu üç sensöre dair net bir bilgi bulunmasa da ultra geniş açılı lens, telefoto lens ve derinlik / makro lensi olma ihtimali bir hayli yüksek.

Edge Lite, tıpkı standart modelde olduğu gibi 5G özelliği bulunan Snapdragon 765 ile birlikte gelecek. Cihazda 6 GB LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 128 GB dâhili depolama alanı bulunacak. Prussian, Surfing Blue, Azury ve Soft White olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak olan Edge Lite 4.800 mAh değerinde batarya ve 18 W TurboPower şarj desteğiyle birlikte gelecek.