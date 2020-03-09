Motorola Edge+ Şirketin 108 MP'lik İlk Telefonu Olabilir

Motorola'nın yaklaşmakta olan amiral gemisi Edge+'ın kamera özellikleri açığa çıktı. Ortaya atılan iddialara göre Motorola, yeni amiral gemisinde Samsung'un ürettiği 108 MP çözünürlüğünde ana kamera kullanacak.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasından önce tüketicilerin en çok tercih ettiği telefon üreticilerinden bir tanesi olan Motorola, artık eskisi kadar popüler değil. Daha çok orta sınıf ve dayanıklılık sertifikalı cihazlar üzerinde çalışan şirket, çoğu zaman amiral gemisi seviye telefonlar geliştirmeyi tercih etmiyor. Ancak Motorola'nın yaklaşmakta olan yeni telefonu Edge+, şirketin dişli bir amiral gemisi olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz dönemlerde, Motorola'nın amiral gemisiyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu bilgiler kapsamında telefonun Snapdragon 865'ten güç alacağı, 12 GB RAM ile destekleneceği ve çok büyük bir ihtimalle de 5G desteğiyle geleceği ifade ediliyordu. Şimdi ortaya çıkan yeni bilgilerse Motorola Edge+'ın kamera özelliklerini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz günlerde Motorola Edge+'la ilgili ortaya çıkan render görüntüleri, telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını ortaya koyuyordu. Ortaya atılan yeni iddialar ise bu kamera kurulumunun 108 MP + 16 MP + 8 MP şeklinde olacağını ortaya koyuyor. 16 MP çözünürlüğündeki kameranın ultra geniş açılı, 8 MP'liğin ise telefoto kamera olarak kullanılacağı ifade ediliyor.

İddialara göre Motorola Edge+'ın 108 MP'lik ana arka kamerası, Samsung tarafından üretilen sensörden oluşuyor. Ancak kaynaklar, 108 MP'lik bu sensörün Xiaomi'nin kullandığı sensör mü yoksa Samsung'un kullandığı sensör mü olduğundan şu an için emin olmadıklarını söylüyor. Her ne olursa olsun, Motorola'nın bir telefonunda 108 MP çözünürlüğünde kamera olması büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bu kamera, Motorola için bir ilk olacak.

Motorola Edge+'ın ekranının, 6.67 inç büyüklüğünde olacağı ve 90 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca bu telefonun bataryasının 5.170 mAh kapasiteli olacağı ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağı da söylentiler arasında.