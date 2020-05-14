Motorola, Edge+ İçin 2 Büyük Güncelleme Sözü Verdi

Motorola'nın uzun aradan sonra telefon sektörüne atıldığı amiral gemisi cihazı Edge+ için 1 büyük güncelleme sözü verilmişti ancak Motorola, kullanıcıların baskılarına dayanamayarak 1 olarak verdiği sözü 2'ye çıkardı.

Günümüzde telefonlar hayatımızda önemli bir yer teşkil ediyor. Pahalı denilebilecek fiyatlara aldığımız telefonların üreticileri telefona olan desteğini kesince yeni güncellemelerden mahrum kalıyoruz. Bu durum oluştuğunda bir hayli hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebiliriz. Motorola'nın yeni amiral gemisi olan Edge+'ı satın almayı düşünenlerde bu durum çok daha kötü şekilde ortaya çıktı.

Kullanıcılar yeni telefon aldıkları zaman en az 2 adet büyük işletim sistemi güncellemesi beklerken Motorola'nın Edge+ için sadece 1 büyük güncelleme sözü vermesi Edge+ almak isteyenlerden büyük tepki aldı. Kullanıcıların baskılarına dayanamayan Motorola, daha önce 1 olarak verdiği büyük güncelleme sözünü 2'ye çıkardı ve kullanıcıları tekrar memnun etmeyi başardı.

Motorola Edge+'ın fiyatı 1.000 dolar:

Motorola uzun süren sessizliğini bu telefonla bozmuştu. Motorola Edge+, birçok teknoloji tutkununun ilgisini çekmeyi başaran güçlü özellikleri bünyesinde barındırıyordu. Telefona güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 865 olarak belirlenmişti ve telefonda bu güçlü işlemciye 12 GB RAM eşlik ediyordu. Smoky Sangria ve Thunder Grey olmak üzere 2 farklı renkte satılan telefonun 5G desteği de bulunuyordu.

Kamera konusunda da etkileyici olan telefonun arka tarafı göz önüne alındığında 108 MP + 16 MP + 8 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ön taraftaysa 25 MP olan bir kamera tercih edilmiş. Batarya konusunda da kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmayacak 5.000 mAh'lik bataryaya sahip telefonun fiyatıysa Verizon operatörüyle anlaşmalı olarak 1.000 dolar (yaklaşık 7.000 lira) şeklinde belirlenmişti.

Güçlü özelliklere sahip olan bu telefona ilk başta 1 büyük güncelleme sözü verme hatasını anlayan Motorola sözünü en az 2'ye çıkartarak kullanıcıları şimdilik memnun etmeyi başarmış olsa da ilerleyen zamanlarda ne olacağı belirsiz.