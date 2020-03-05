Son çıkardığı telefonlarla birlikte hayranlarının güvenini sarsan ve hayranlarda hayal kırıklığı yaratan Motorola'nın yeni amiral gemisi denemesi Edge+ 5G'ye ait render görüntüleri ortaya çıktı. Telefona ait yeni bilgiler de belirmeye başladı.

Motorola geçtiğimiz senelerde çıkardığı Moto Z2 Force modelinde beklediği ilgiliyi bulamamış hatta model, çoğu kullanıcı tarafından hayal kırıklığı olarak nitelendirilmişti. Bu başarısızlığın ardından firma 2 yıl önce amiral gemisi segmentinden çıktı. Fakat son zamanların oldukça ilgi çekici olan konularından 5G teknolojisi Motorola’nın da ilgisini çekti ve yeni amiral gemisi üretmesi için bir fırsat yakaladı.

Son gelişmelerle birlikte Motorola'nın yeni amiral gemisi Edge+ 5G'nin render görüntüleri ortaya çıktı. Telefonun özellikleriyse oldukça çarpıcı. Son zamanlarda sıkça kullanılan delik ekran kameralar Edge+ telefonlarda da olacak. Telefon oldukça ince çerçevelere sahip olacak ve büyük bir ekranla piyasaya çıkacak.

Steve Hemmerstoffer, ekranın 6,5 inç ya da 6,8 inç arasında bir yerde olacağını tahmin ediyor. Bu da demek oluyor ki Edge+, kullanıcılarının karşısına oldukça büyük bir ekranla çıkacak. Hemmerstoffer bu ayrıntıların henüz doğrulanmadığını fakat tahminlerine göre telefonun 90 Hz'lik yenilemeye oranlı bir ekrana sahip olacağı olacağını ifade etti. Tüm bunların yanı sıra ekranın Full HD+ çözünürlüğe sahip olacağı düşünülüyor.

Bu yıl amiral gemisi segmentinde yarışan çoğu akıllı telefon markaları cihazlarında önemli bir değişikliğe gitti. Çoğu telefonda delik ekran ön kamera bulunuyor. Motora Edge+'ın da bu uygulamayı benimseyeceği düşünülüyor.

Motorola Edge+ ters çevrildiğinde ise bizi 3 adet kamera bekliyor. Arka ekranın cam olacağı tahmin ediliyor ve cam panelin sol üst köşesinde 3 farklı kamera olacak. Bir çift LED flaş ve bir adet odaklama sistemi bulunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca fotoğraflarda da görüldüğü gibi arka ekranda bulunan Motorola logosunun led ışıklandırmayla çevirili olacağı düşünülüyor. Yeni çıkacak olan bu telefon kullanıcıları şimdiden heyecanlandırdı. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz kesin ve net bir açıklama yapılmadı.