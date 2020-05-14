Motorola Edge+, Satışa Sunulduğu Gün Güncelleme Aldı

Motorola, bir süredir koruduğu sessizliğini Edge+ ile bozmuştu. Amiral gemisi telefonun kutudan güncellemeyle birlikte çıktığı öğrenildi. Şaşırtıcı bir hamle yapan Motorola, geçtiğimiz gün de güncelleme konusuyla gündeme gelmişti.

Günümüzde neredeyse herkesin kullandığı cep telefonlarına öncülük eden şirket Motorola, bir süredir akıllı telefon konusunda sessizdi. Şirket şimdi de çok hızlı gelişen bu akıllı telefon endüstrisine ayak uydurmaya çalışıyor. Bu kapsamda çalışmalar yapan köklü şirket, son olarak yeni amiral gemisi telefonu Edge+'ı tanıtmıştı. Ülkemizde satışa çıkmayan telefon, Verizon operatörü aracılığıyla satılıyordu.

Cihazı almayı düşünenler bulunuyorsa cihaz, kutudan bir güncellemeyle birlikte çıkıyor. QPB30.188-43 güncellemesi, güncelleme notlarında yazanlara göre Wi-Fi iyileştirmeleri ve USB-C ile bağlanmış kulaklıklar için daha iyi ses deneyimi sunuyor. Aslında yeni bir telefonun kutudan güncellemeyle çıkması kullanıcılar tarafından biraz garip karşılansa da güncellemenin getirileri göz önüne alındığında çok da mantıksız gözükmüyor.

Şirket, tepkilerden sonra iki büyük güncelleme sözü vermişti:

Motorola birkaç gündür güncelleme konularından dolayı gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün de Edge+'ın sadece 1 büyük güncelleme alacağını söyleyen Motorola, telefonu almayı düşünenler tarafından çok büyük tepki almıştı. Motorola, gelen tepkiler üzerinde 1 olarak verdiği sözü 2'ye çıkartarak potansiyel müşterilerini memnun etmeyi başardı ancak Motorola'nın bu olay sonucunda müşteri kaybına uğrayıp uğramadığı henüz bilinmiyor.

Motorola'nın yemi amiral gemisi Edge+, çok güçlü özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Gelişen akıllı telefon sektörüne ayak uydurmaya çalışan Motorola, en yeni teknolojilerden olan 5G desteğini cihazına eklemiş durumda. Telefona gücünü veren işlemciyse en güçlü işlemcilerden biri olan Qualcomm Snapdragon 865 olarak belirlenmiş. Bu güçlü işlemciye 12 GB RAM eşlik ediyor.

6,7 inç Full HD+ OLED ekranıyla birlikte etkileyici bir kullanım vadeden telefon, 5.000 mAh dev bataryasıyla uzun süreli pil ömrü sunacak gibi görünüyor. Ayrıca bu devasa bataryaya 18 W hızlı şarj desteği de eşlik ediyor. Cihaz ülkemizde satışa sunulmasa da telefonun yurt dışı satış fiyatı 1.000 dolar (vergisiz yaklaşık 7.000 TL) olarak belirlenmiş.