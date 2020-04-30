Motorola'dan Yeni Amiral Gemisi Edge+ ile İlgili Açıklama

Motorola, geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni amiral gemisi telefonu Edge+ ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda Imint isimli şirket ile iş birliği yapıldığı ve bu iş birliği kapsamında Edge+'a etkileyici kamera özelliklerinin eklendiği ifade edildi.

Bir dönemlerin en popüler cep telefonu üreticilerinden bir tanesi olan Motorola, akıllı telefonların yaygınlaşması ve gelişmesinin ardından değişimlere ayak uyduramadı. Ancak şirket, her şeye rağmen çalışmalarını sürdürmeye ve piyasaya yeni akıllı telefon modelleri sunmaya devam ediyor. Hatta şirket, yaklaşık bir hafta önce yeni amiral gemisi telefonu Edge+'ı tüketicilerin beğenisine sundu.

Motorola'nın duyurduğu Edge+ modelinin dikkat çeken yanlarından bir tanesi de telefonun kamera kurulumuydu. Üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefon 108 MP ana kamerasına ek olarak 16 MP ve 8 MP çözünürlüğündeki iki kamerayı daha bünyesinde bulunduruyordu. Şimdiyse Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonundaki kamera kurulumuna ait önemli bir detay gün yüzüne çıktı.

Motorola tarafından yapılan açıklamalarda Imint ile bir iş birliği yapıldığı ve bu iş birliğinden etkilenen ilk akıllı telefonun Edge+ modeli olduğu ifade edildi. Bu ortaklık ile Imint'ın aktif OIS, görüş alanı düzeltme, dinamik bulanıklık azaltma ve görüş alanı adlı dört teknolojisi, Edge+ modelinde yer almış oldu.

Motorola Edge+'ın sahip olduğu aktif OIS özelliği, bu telefonun video çekimleri sırasında titremeleri engellemesine yardımcı oluyor. Geleneksel OIS'ten farklı olarak telefonun kendi sensörlerini de kullanan teknoloji, tüketicilere benzersiz bir deneyim vadediyor. Imint, aktif OIS özelliğinin düşük ışık altında bile mükemmel sonuç verdiğini ifade ediyor.

Dinamik bulanıklık azaltma özelliği de Motorola Edge+'ın etkileyici yanlarından bir tanesi. Bu özellik, kameranın hızlı hareketinin doğal bir sonucu olarak oluşan bulanıklığı engelleyebilmek adına özel bir algoritma kullanıyor. Böylelikle harekete bağlı bulanıklığın etkileri minimalize edilmiş oluyor. Ayrıca görüş alanı düzeltmesi, kamera odağı değiştiğinde yakınlaşmaya bağlı olarak meydana gelebilecek kaymaları engelliyor.

Imint, geçtiğimiz dönemlerde geliştirdiği teknolojilerle tüketicilerin özellikle de video çekim deneyimlerinde önemli iyileştirmeler sağladı. Şimdiyse şirket, gücünü Motorola ile birleştirdi ve şirketin yeni amiral gemisi telefonunu tercih edecek tüketiciler için benzersiz kamera ve özellikle de video çekim özellikleri sağlamış oldu. Bu ortaklığın Motorola'nın popülaritesine etkisini ise ancak zaman gösterecek.