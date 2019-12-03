Motorola'nın Katlanabilir Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Telefon piyasasına geri dönüş yapan Motorola, katlanabilir telefonlar üzerinde oldukça fazla çalışıyor gibi duruyor. Son olarak şirkete ait bir patent ortaya çıktı. Patentte yer alan cihaz ise hiçbir cihaza benzemiyor.

Akıllı telefon piyasasına uzun bir sonra yeniden katılan Motorola, geçtiğimiz günlerde yeni bir telefonunu tanıtmıştı. Motorola Razr isimli cihaz, son zamanlarda ortaya çıkan katlanabilir telefon furyasını bir adım ileri taşımıştı. Fakat şirket bu kez yeni bir patentle karşımıza çıktı.

Motorola’nın ortaya çıkan patentleri bazı haberlere göre RAZR 2020 modeline ait. Fakat patentteki telefonun tek özelliği bu değil. Görünüşe göre şirket, katlanabilir akıllı telefon konseptinde yeni bir çağ başlatmak istiyor. Çünkü az sonra göreceğiniz üzere bu cihaz şekilden şekle girebiliyor.

Patentte görüldüğü üzere cihaza farklı aparatlar takılabiliyor. Böylece Motorola’nın patentinde yer alan telefon bir powerbank’e, projeksiyona, lense ve hatta gelişmiş bir kameraya dönüşebiliyor. Aparat telefona takılı olduğu sürece telefon, telefon olmaktan çıkıyor ve birçok farklı ürüne dönüşebiliyor.

Tabii telefonun farklı katlanma şekillerini de es geçmemek gerekiyor. Anladığımız kadarıyla Motorola gerçekten de katlanabilir telefon piyasasına yön verecek devrimsel bir cihaz üzerinde çalışıyor. Patent, 22 Ağustos 2018 yılında yayınlanmış olmasına rağmen henüz yeni karşımıza çıkıyor.

Motorola’nın böyle bir patenti almış olması, şirketin patentte yer alan ürünü çıkaracağının kesin bir işareti değil. Yine de bu patent şirketin katlanabilir telefonlara odaklanabileceğini ve bu piyasada büyük bir pay edinebileceğine işaret ediyor olabilir.

Şirketin aldığı bir başka patent de geçtiğimiz haftaya ortaya çıkmıştı. İddialara göre bu patentte yer alan cihaz, Motorola Razr’ın halefi Razr 2’ye aitti. Patentte yer alan bilgilere göre Razr 2, yan kısımlarında dokunmatik bir banda sahip olacak. Bu bant üzerinde 20 farklı işlevi algılayabilen birkaç sensör bulunacak.

Katlanabilir telefonlar bir kenara, Motorola akıllı telefon piyasasında momentum kazanmaya devam ediyor. Şirketin ilk kızaklı selfie kameralı telefonu Motorola One Hyper’ın tanıtım tarihi de geçtiğimiz hafta belli olmuştu.