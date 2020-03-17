Çinli teknoloji devi Lenovo’nun şemsiyesi altında faaliyet gösteren Motorola, E serisinin yeni üyesi Moto E6s’yi tanıttı. Bütçe dostu bir cihaz olacağı söylenen Moto E6s, sahip olduğu mütevazı özelliklere rağmen, kullanıcıların günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılamayı vadediyor.

Motorola, geçtiğimiz yıl duyurduğu Moto E6, Moto E6 Play ve Moto E6 Plus modellerinin yanına yeni bir kardeş ekledi. Moto E6s adı verilen yeni akıllı telefonunu görücüye çıkaran köklü marka, fiyat/performans orantısında bir cihaz arayan kullanıcılara iyi bir alternatif sunmayı hedefliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Moto E6s’in özelliklerine yakından göz atalım.

Moto E6s, 720 x 1560 piksel HD+ çözünürlük sunan 6.1 inç IPS LCD ekran ile geliyor. Su damlası şeklinde bir çentiğe sahip olan panel, 19.5: 9 en boy oranı ve 282ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

Ön tarafta, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındıran Moto E6s, arka bölümde ise f/2.2 diyafram açıklığında 13 megapiksel ana lens ve f/2.4 diyafram açıklığında 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere LED flaşla desteklenen çift kamera sistemine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca gövdedeki marka logosunun altında bir parmak izi okuyucusunun olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Moto E6s tasarımı

Gücünü 2GHz hızında MediaTek Helio P22 yonga setinden alan Moto E6s, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile geliyor. Eğer bu alan bana yeterli gelmez diyorsanız, cihazda ayrıca bir microSD kart yuvası da yer alıyor.

Kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkan akıllı telefon, yalnızca 5W gücündeki şarjı destekleyen 3.000mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. 155.6 x 73 x 8.5mm ölçülerinde olan Moto E6s, 160 gramlık ağırlığı ile son derece hafif bir kullanım sunuyor.

Motorola Moto E6s fiyatı

Motorola, bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacağını iddia ettiği yeni akıllı telefonu Moto E6s’in fiyatını henüz açıklamadı ancak cihazın, önümüzdeki haftalarda Latin Amerika, Avrupa ve Asya'da satışa sunulacağı doğrulandı. Moto E6s’in teknik özelliklerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Moto E6s özellikleri