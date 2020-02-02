Motorola'nın Moto G Serisi 100 Milyon Satışa Ulaştı

Motorola'nın 2013 yılında piyasaya sürdüğü Moto G serisi akıllı telefonlar, geçtiğimiz günlerde 100 milyon satış rakamına ulaştı. Şirketin başkanı Sergio Buniac, bunun şirket için bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Bir zamanlar piyasada büyük bir yere sahip olan ancak zamanla bu değerini kaybeden Motorola, akıllı telefon piyasasına yeniden dönmek için tüm hızla çalışıyor. Şirketin bu yıl farklı segmentlerde yeni akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Bunun dışında zaten katlanabilir telefonu Razr’ın geldiğini hepimiz biliyoruz.

Şirket henüz günümüzdeki kadar çöküşe geçmeden önce yeni bir akıllı telefon serisini çıkardı. Bu seri, çıktığı günlerde popülerliğini korumayı başarmış, günümüzde de ucuz olması nedeniyle kullanılmaya devam etmişti. Serimiz, 2013 yılında ortaya çıkan Moto G serisiydi.

Moto G serisi 2013'ten bu yana 100 milyon sattı:

Motorola, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Moto G akıllı telefon serisinin ne kadar başarı yakaladığını da açıkladı. Şirket, Moto G serisi akıllı telefonların 2013’ten bu yana 100 milyon satış rakamına ulaştığını ve bu başarının şirket için bir mihenk taşı olduğunu açıkladı.

Moto G serisinin 30 milyonluk kısmı yalnızca geçtiğimiz iki yıl içerisinde satıldı. Motorola başkanı Sergio Buniac, verdiği bir röportajda “Oldukça tutarlı bir seri ve şu anda satışlarımızın çoğunluğunu oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Sergio Buniac, Moto G serisinin tüm dünyadaki satışlarının %40’ını oluşturduğunu söyledi.

Motorola başkanı, Moto G serisi hakkında açıklamalarına devam ederek serinin Avrupa’daki satışların yarısını oluşturduğunu da ekledi. Başkan, Motorola’nın her 10 ayda bir yeni Moto G modeli oluşturmayı planladığından ve bu plan çerçevesinde Lenovo Group Ltd.’nin gelişim döngüsünün kısıtlanacağından da bahsetti.

Motorola başkanı Buniac, bu sene beklenen Razr hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. Buniac, Razr’ın kategorisindeki en uygun fiyatlı telefon olduğunu ve 1.500 dolarlık fiyat etiketiyle Samsung ve Huawei’nin etiketlerinin epey altında olduğunu ekledi.

Günümüzde satılan Moto G akıllı telefonları 300 dolar bandında alıcı buluyor. Bu da yurtdışındaki bazı kullanıcıları Samsung, Apple veya Google’ın ürünlerini almak yerine Motorola ürünleri almaya itiyor.