Motorola Moto G7, Google Fi Üzerinden Satışa Sunuldu

MWC 2019'da tanıtılan Motorola Moto G7, Google'ın operatör platformu Fi üzerinden ön siparişe açıldı. Fiyatı ise 299 dolar.

Google, Motorola'nın Moto G7 adlı akıllı telefonunu Google Fi filosuna dahil etti. Moto G7, bu yılın en önemli etkinliklerinden olan MWC 2019'da kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Moto G7, Google Fi'ye dahil olmasının ardından platformdaki en uygun fiyatlı yeni akıllı telefon oldu. Google Fi hakkında daha önce hiç bir şey duymadıysanız aşağıdaki ilgili haberimize göz atabilirsiniz.

Motorola Moto G7, Motorola markasının en yeni orta seviye akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. 2270x1080 piksel çözünürlüğe sahip olacan telefon, 6,2 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bunun yanı sıra arkada ve önde birer adet kamerası bulunan telefonun ön kamerası 8 megapiksel, arka kamerası ise 12 megapiksel olarak tercih edilmiş.

Moto G7, güncel olarak Google Fi üzerinden ön siparişe açık durumda. 64 GB'lık dahili depolamayla tek bir donanım paketiyle satılan Moto G7'nin fiyatı ise 299 dolar. Renk seçeneği olarak ise sadece siyah ve beyaz arasında tercih yapabiliyorsunuz.