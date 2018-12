Motorola Moto G7 Serisi ile İlgili Yeni Bilgiler Yayınlandı

Motorola Moto G7 ailesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Motorola'nın sıradaki serisi olacak olan Moto G7, önümüzdeki aylarda bizlerle buluşacakken seri hakkında birtakım bilgiler elimize geçmeye başladı. Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power, Moto G7 Play şeklinde 4 alternatif halinde gelecek olan serinin her birinin kendine has farklılıkları olacak.

Tıpkı Motorola'nın daha önceki serilerinde olduğu gibi yeni seride de birbirinden bazı farklılıkları bulunan 4 adet alternatif telefon bizlerle olacak. Bunların özelliklerinden ve farklılıklarından bahsetmemiz gerekirse, G7 ve G7 Plus kesinlikle suya dayanıklı bir şekilde bizimle olacakken, G7 Play ve G7 Power ise daha ince kasaya (G7 Play çok daha ince) sahip bir şekilde bizlerle olacak. Ayrıca Power ve Play seçeneklerinde iki adet yerleştirilmiş yakınlık sensörü de bulunacak.

Önceki serilere göre fiziksel fark olarak G7 Play'de bulunacak olan iki yakınlık sensörü, G6 Play'de bulunan tek sensöre kıyasla geliştirilmiş diyebiliriz. Her halükarda arka kameralar aynı Moto E5 Plus ve Moto E5 Play'de olduğu gibi yan yana bulunacak, yani çoğu telefonda olduğu gibi dikey bir şekilde değil.

Klasik G ve G7 Plus için de biraz daha konfor odaklı olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca G7, 6 inç ekran boyutunda olurken, HD+ görüntü kalitesi ve 64 GB depolama kapasitesi ile raflardaki yerini alacak. Bunun yanında ise arka kameraları 16MP + 5MP olarak bulunurken, 3.500mAh kapasitesinde bir pile sahip olacak. Her ne kadar Plus modeli hakkında net bilgimiz olmasa da fiziksel olarak biraz daha büyük olmasını beklemek sanıyoruz ki yanlış olmaz.

Önceki serilere bakacak olursak G6 serisi bulunduğumuz senenin Mayıs ayında piyasaya sürülmüşken G5 serisi ise 2017 Nisan ayı içerisinde piyasaya sürülmüştü. Yani bu rutine göre bir yorum yapacak olursak 2019 Nisan/Mayıs aralığında yeniden bizlerle olacağını söylememiz yanlış olmaz.