Motorola Moto G7 Serisinin Tanıtılacağı Tarih Belli Oldu

Motorola'nın önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen yeni serisi Moto G7'nin özellikleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Motorola'nın bir süredir beklenen yeni serisi Moto G7'ye dair henüz resmi bir lansman tarihi ya da açıklama gelmiş olmasa da, bildiğiniz üzere akıllı telefonlar gelmeden çok önce sızıntıları gelmeye başlıyor. Aynı durum G7 serisi için de yaşandı ve telefonlar hakkında şimdiden pek çok bilgiye sahibiz. Bu bilgilerin doğruluğundan %100 emin olmasak da gelen yeni bazı görüntüler, doğruluk payının hayli yüksek olduğunu düşündürüyor.

Bir süredir ara ara ortaya çıkan haberlerle özelliklerine dair detayları öğrendiğimiz G7 serisine ait telefon kılıfı görüntüleri, telefonun su damlası şeklinde bir çentiğe, arkada bulunan yuvarlak tasarımlı kamerasına ve parmak izi okuyucusuna sahip olacağına dair bilgileri onaylıyor. Görüntüler aynı zamanda telefonda 3.5mm kulaklık jakı bulunacağını da doğruluyor.

Serinin G7, G7 Plus, G7 Play ve G Power isimli dört modelden oluşacağı düşünülüyor. Telefonların gücünü Qualcomm Snapdragon 632 yonga setinden alacağı biliniyor. G7 Power ise özel bir model ve 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacağı da telefona dair gelen ilk bilgiler arasındaydı.

Kameraya geldiğimizde ise karşımıza G7 ve G7 Plus'ta çift arka kamera çıkıyor. Diğer iki modelde ise yalnızca bir arka kamera sensörü olacağı söyleniyor. Telefonların Android 9 Pie ile kutudan çıkması bekleniyor ve ortaya çıkan özelliklerin geneline bakılacak olursa Motorola'nın piyasada daha sağlam bir yer için iyi bir adım attığını söylemek mümkün.

Ancak söylediğimiz gibi, henüz resmi bir açıklama mevcut değil ve özellikler doğrulanana kadar çok da kesin konuşmak mümkün değil. Telefonların tanıtılacağı tarihin de, yine resmi bir bilgi olmasa da, Mobile World Congress 2019'dan hemen önce Şubat ayı olacağına dair bazı bilgiler mevcut. Tüm bunları doğrulamak için ise biraz daha beklememiz gerekecek gibi duruyor.