Moto G8 Power Lite'ın Görselleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Kısa süre önce bütçe dostu akıllı telefonu Moto G8'i tanıtan Motorola, yakın zamanda bu seriye yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Moto G8 Power Lite adındaki bu modelin bugün bazı görselleri ve fiyatı ortaya çıktı. Gelin detaylara daha yakından bakalım.

Akıllı telefon piyasasında eski günlerine dönmek için yenilikçi hamleler yapan ABD merkezli teknoloji devi Motorola, bilindiği üzere katlanabilir telefonu Motorola Razr ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bu cihazdan sonra yeni bütçe dostu telefonu Moto G8'i tanıtan firma, yeni hamlelerle karşımıza çıkmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kısa süre önce hakkında ilk söylentileri duyduğumuz Moto G8 Power Lite, Motorola'nın bir sonraki hamlesi olabilir. İtalya merkezli bir internet sitesinde yayınlanan yeni bilgiler, Moto G8 Power Lite'ı daha yakından tanımamızı sağlıyor. Bu bilgilere göre cihaz, bir aksaklık yaşanmazsa nisan ayında karşımıza çıkacak.

Moto G8 Power Lite, 3 arka kamerayla gelecek:

Ortaya çıkan görsellere bakıldığında Moto G8 Power Lite'ın arka kamera kurulumunun 3 kameradan oluşacağı görülebiliyor. Bu kameraların çözünürlüklerinin sırasıyla 16 MP, 8 MP ve 2 MP olacağı düşünülüyor. Kameraların işlevleri konunda bir bilgi olmasa da ana kamera dışındaki kameralardan biri makro lens olabilir.

6,5 inç büyüklüğe sahip olan bir ekranla gelecek Moto G8 Power Lite'ta, Moto G8'deki delikli ekran tasarımı yerine bir damla çentik yapısı benimsenmiş. Gelen bilgilere göre cihazın ekranının çözünürlüğü 720 x 1600 piksel olacak. Bu da telefonun ekranının çözünürlüğünün Moto G8'deki ekran çözünürlüğünden daha düşük olacağı anlamına geliyor. Zaten bu durum, telefonun ismindeki Lite ekinden de anlaşılabiliyor.

Moto G8 Power Lite'ın fiyatı ne olacak?

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Moto G8 Power Lite'ın fiyatının 190 euro (vergiler hariç 1.340 TL) civarında olması bekleniyor. Telefonun gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alacağı; 4 GB RAM ve 64 GB dâhili depolama alanıyla geleceği düşünüldüğünde Moto G8 Power Lite'ın fiyatının ne çok pahalı ne de çok ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu yorumları netleştirmek için resmi açıklamayı beklemek gerektiğini de ekleyelim.

Moto G8 serisinin yanı sıra Edge+ modeli üzerinde de çalışmalarına devam eden Motorola'nın piyasada tekrar adından söz ettiren bir konuma gelmek istediği biliniyor. Firmanın bu hamleleriyle hedefine ulaşıp ulaşamayacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.