Motorola Moto Z4 Play'e Ait İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

Motorola'nın merakla beklenen akıllı telefonu Moto Z4 Play'e ait görüntüler ortaya çıktı.

G serisini yeni tanıtacağı Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power ve Moto G7 Play akıllı telefonlarıyla yenileme çabası içerisinde olan Motorola, G serisi dışında özellikle Z serisi üzerine de düşmeye başladı. Z serisinin kullanıcılar tarafından fiyat-performans bakımından beğenilmiş olması, Motorola'yı bu seri için de yeni akıllı telefon üretimi konusunda heveslendirmiş gibi gözüküyor.

Bugün CompareRaja tarafından ortaya çıkarılan Moto Z4 Play'e ait 3 boyutlu ve 360 derecelik render görüntüleri ise Moto Z4 Play'in, oldukça başarılı bir Motorola üretimi akıllı telefon olacağını gösteriyor. 6.2 inçlik ekrana sahip olacak cihazın; 5G bağlantı teknolojisini destekleyeceği, alt kısımda 3.5mm kulaklık girişine, mikrofona ve USB-C şarj girişine sahip olurken hoparlörün ise üst kısımda konumlandırıldığı belirtiliyor.

Cihazın görünürde bir parmak izi okuyucusuna sahip olmaması, Moto Z4 Play akıllı telefonunda Motorola'nın ekran içi parmak izi okuyucu kullanmış olacağına işaret ediyor. Su damlası çentiğe ve sınırsız ekrana sahip Motorola'nın yeni Z serisi akıllı telefonunun donanım detayları veya fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.