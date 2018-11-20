Motorola Moto Z4, 5G Destekli MotoMod ile Gelecek

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre Motorola'nın bir sonraki amiral gemisi Moto Z4, Snapdragon 855 işlemcisi ile piyasaya çıkacak ve 5G destekli MotoMod sayesinde harici 5G desteğine sahip olacak.

Lenovo çatısı altında yeniden yükselişe geçmeyi hedefleyen Motorola, Odin kod adına sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre bu cihaz, piyasaya Snapdragon 855 adı ile çıkacak olan Snapdragon 8150’den güç alacak ve 5G MotoMod destekli olacak. Bu özellikler, cihazın Moto Z4 olma ihtimalini artırıyor.

Motorola, MotoMod destekli akıllı telefonlarını piyasaya sürerken üç kuşak boyunca modellerin aynı MotoMod’ları kullanabileceğinin sözünü vermişti. Moto Z4, serinin dördüncü modeli olacak ve bu nedenle bir tasarım güncellemesi söz konusu olabilir. Yine de bu konuda henüz elimizde bir bilgi bulunmuyor.

Cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 8150 işlemcisinden güç alacak. 7nm üretim süreci ile üretilmesi beklenen bu işlemci, Snapdragon X50 modemine sahip olacak. Bu sayede Motorola, 5G destekli özel MotoMod sayesinde cihaza harici bir 5G desteği sunabilecek. 5G’ye ihtiyacı olmayanlar ise sırf bu teknolojiye sahip diye cihaza fazladan para vermek zorunda kalmayacak.

Motorola’nın ekrana gömülü parmak izi teknolojisi için yazılım geliştirdiğine yönelik bazı söylentiler de bulunuyor. Ancak bu teknolojinin Moto Z4’lemi yoksa ileriki modellerle mi tüketicilere sunulacağı henüz bilinmiyor. Motorola’nın geliştirme aşamasındaki ilerlemesi ile yeni sızıntılar ortaya çıkacaktır.