Motorola yeni motorlu menteşeli katlanabilir telefonuyla sektörde adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

Motorola, motorlu menteşe sistemine sahip yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Son dönemde sayısız farklı katlanabilir telefon gördük ve bu sefer de bir yenisi Motorola'dan geliyor.

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonunun menteşesi, telefonun açısını otomatik olarak ayarlayacak bir mekanizmaya sahip olacak. Motorola’nın bu fikri, ABD Patent Ofisi'ne yapılan bir başvuru ile ortaya çıktı ve patent başvurusuna göre telefon, kullanıcı hareketlerini takip ederek menteşeyi motorlu bir sistemle ayarlayacak ve böylece telefon ekranı ideal açıda tutulabilecek.

Bu tür bir menteşe sistemi daha önce başka cihazlarda da karşımıza çıkmıştı. Örneğin Lenovo’nun IFA 2023’te tanıttığı dizüstü bilgisayarında benzer bir teknoloji kullanılıyordu ancak Lenovo’nun dizüstü bilgisayarı çok daha büyük bir yapıya sahip olduğundan, gerekli motorları ve diğer bileşenleri yerleştirmek için daha fazla alana sahipti. Katlanabilir telefonlar ise daha küçük form faktörlerine sahip oldukları için bu tür bir mekanizmayı entegre etmek daha zorlu bir mühendislik sorunu oluşturuyor.

Mekanizması nasıl çalışacak?

Geçmişte açılır selfie kameralı telefonlar da bu tür motorlu sistemlerle donatılmıştı ancak bu mekanizmalar telefonların genel tasarımını olumsuz etkilediği ve yer kapladığı için üreticiler bu tasarımdan vazgeçti. Şimdi ise Motorola, bu yeni menteşe teknolojisi ile bu sorunu çözmeye yönelik adımlar atıyor.

Patente göre telefonun menteşe sisteminde küçük motorların yanı sıra ısı uygulandığında şekil değiştirebilen özel malzemeler kullanılacak. Bu malzemeler, pilden sağlanan elektrik enerjisi ile şekil değiştirebilecek. Ayrıca telefonun yapay zekâ destekli bir sistemle kullanıcı hareketlerini izleyerek menteşeyi otomatik olarak ayarlayacağı belirtiliyor.

Motorola’nın bu teknolojiyi ticari bir ürüne dönüştürüp dönüştürmeyeceği henüz belli olmasa da bu tür bir yenilik katlanabilir telefonlar için devrim niteliğinde bir adım olabilir.