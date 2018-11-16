Bütçe Dostu Motorola Amiral Gemisi Hakkında Her Şey

Bütçe dostu amiral gemisi gelmeden önce elimizdeki tüm bilgileri haberimizde derledik.

Bütçe dostu telefon denildiğinde akla ilk gelen telefonların başında bir seri varsa o da Moto G serisi olabilir. Moto G serisi, 2013 yılında fazla para harcamadan gerçekten güzel bir akıllı telefon sahibi olabileceğimizi bize öğrettikten sonra yeni telefonlarla bunu sık sık bize hatırlattı.

Bu sene çıkan Moto G6 gerçekten çok iyi şekilde bizi karşıladı. Tabii ki bu durum da akıllarımıza “G7 bunu nasıl geçecek?” sorularını getirdi.

Haberimizde sizler için Moto G7 ile ilgili öğrendiğimiz her şeyi derledik.

Öncelikle telefonun bir adet Plus modeli olacak. Tasarım olarak G7’nin aynısı olacak olan telefon, aynı çentiği ve iki adet arka kamerayı paylaşacak.

Bunun dışında iki telefonda da cam bir arka panel ve telefonun arkasında konumlanmış parmak izi okuyucuları bulunacak. Telefonların ayrıca kutudan Android 9 Pie ile çıkması bekleniyor.

Telefonların özellikleri resmi şekilde açıklanmamış olsa da sızıntılar sayesinde fazlasıyla bilgiye sahip durumdayız. Sahip olduğumuz bilgilerin başında, Moto G7’nin Snapdragon 660 kullanacağı bilgisi yer alırken Plus modelinin 670 ya da 710 ile geleceği düşünülüyor. Bunun dışında, G7 4 GB’lık bir RAM’e sahip olacakken Plus modeli 6 GB’lık RAM ile gelecek. İki telefon da 12 MP + 5 MP arka kamera ve 12 MP’lik bir ön kamerayı bünyesinde barındıracak.

Qi kablosuz şarjı destekleyecek olan telefonlarda G7’nin 3.500 mAh’lik bir bataryayla geleceği bilinirken G7 Plus’ın batarya kapasitesi şu an için bilinmiyor. Son olarak G7 siyah ve gümüş renk seçenekleriyle gelirken G7 Plus koyu mavi renk seçeneğiyle gelecek.

Elimize geçen özelliklerinden bahsettiğimize göre asıl soruya gelebiliriz: Moto G7 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?

İki sorunun cevabı da net bir şekilde açıklanmadı ancak biz küçük hesaplamalar yaptık. Moto G5, 2017 yılının Mart ayında çıkmıştı. Moto G6 ise 9 Mayıs 2018 tarihine kadar ortalıkta görünmedi. Bu hesaplamaya göre bütçe dostu amiral gemisi 2019’un birinci çeyreğinin sonunda gelmese bile ikinci çeyreğinin başında kesin gelecek.

Peki, bütçe dostu dediğimiz telefon ne kadar olacak?

Moto G5 çıktığında 170 dolarlık bir fiyat etiketini de beraberinde getirmişti. Moto G6 ise bu fiyatı 250 dolara taşımıştı. G7’nin G6’dan çok farklı olmadığını da söylersek bir fiyat artışı beklediğimizi söyleyemeyiz ancak artsa bile 20 ya da 25 doların üstünde bir fiyat artışı olacağını düşünmüyoruz.