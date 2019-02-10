Motorola RAZR'ın 2019 Modeli İçin Bir Video Yayınlandı

Bir dönemin efsanevi telefon üreticisi Motorola, RAZR adlı telefonunun 2019 modeliyle sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Cihazın tasarımı ya da teknik detaylarıyla ilgili bir gelişme yok ancak bir YouTube kanalının konsept tasarımı telefon hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı.

Motorola'nın efsaneleşmiş modeli RAZR'ın yeniden piyasaya sürülecek olması bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Waqar Khan adlı YouTube kanalında yayınlanan bir videoda, RAZR 2019'un nasıl görüneceği bir sanatçı tarafından paylaşıldı.

Bahsi geçen bu video ve içerisinde yer alan tasarım resmi olmamakla birlikte tamamen varsayımsal olarak kanalın sahibi tarafından tasarlandı. Tasarımcının paylaştığı konsept telefonda, RAZR modelinin eskiden olduğu gibi katlanabilir olduğu görülüyor. Fakat, videoda gösterilen bu katlanabilir tasarım gerçeği yansıtmıyor. Çünkü, katlanabilir tasarım planı markanın patent başvurusundan çıkarılmıştı.

Yine de bu tarz konularda markalara güvenmemek gerek çünkü telefonun çıkış tarihi henüz belli olmadığından, herhangi bir değişiklik rahatlıkla yapılabilir. Günün sonunda, Motorola RAZR 2019 ile ilgili elimizde iki adet tasarım planı kalıyor. Cihaz ya eskisi gibi katlanabilir bir tasarıma sahip olacak ya da arasında boşluk yer alan bir ekran tasarımına sahip olacak.