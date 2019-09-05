Motorola'nın Çentiksiz Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı

Motorola, son amiral gemisi Moto Z3’ü Ağustos 2018’de çıkarmış ve o günden sonra üst seviye telefonlar konusunda bir sessizliğe gömülmüştü ancak görünüşe göre şirket, kızaklı kameraya sahip, çentiksiz bir amiral gemisi üzerinde çalışıyormuş.

Lenovo’nun alt şirketi Motorola, bir süredir amiral gemisi akıllı telefonlar konusunda sessiz gibi gözüküyordu ancak XDA Developers, Motorola’nın kızaklı kameraya sahip, çentiksiz akıllı telefonunun görsellerini ortaya çıkardı. Görseller üzerinde kimin sızdırdığının belli olmaması için çeşitli düzenlemeler yapılsa da kızaklı kamerası, ana ekrandaki saat “widget”ı ve çentiksiz ekranı rahat bir şekilde görülebiliyor.

Yeni amiral gemisi geliyor:

Daha önce akıllı telefonlarla ilgili bilgiler veren Evan Blass, Motorola’nın yeni çentiksiz akıllı telefonuyla ilgili birkaç hafta önce görsellerle birlikte Tweet atmıştı. Blass’in attığı Tweet’teki görsellerde kızaklı kamera görünmüyordu ancak bu ikisinin aynı telefon olduğunu anlamak pek de zor değil.

Ortaya atılan bu bilgiler doğruysa Motorola, yakın bir süre içerisinde yeni bir amiral gemisi akıllı telefon çıkarmaya ya da amiral gemisi özelliklerine sahip yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor demektir. Motorola’nın son çıkardığı amiral gemisi akıllı telefonun Motorola Moto Z3 olduğu düşünülecek olursa şirketin yeni bir üst segment akıllı telefon çıkarma zamanı gelmişti.

Peki Motorola'nın yeni cihazının tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.