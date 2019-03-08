Katlanabilir Motorola Kullanıcısına Neler Sunacak?

Orijinal Motorola RAZR'ın piyasaya sürülmesinden on beş yıl sonra Motorola, yeni bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürerek ikonik markayı canlandırmak istiyor.

Bugün, XDA Developers, Chicago merkezli markanın gerçekten de iki ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını kendi kaynaklarıyla doğruladı. Ayrıca, ele geçen bazı yazılım özellikleri sayesinde site, bu cihazın Motorola'nın canlandırdığı RAZR olduğunu belirledi.

İkinci ekran birçok uygulamayı desteklemeli

Ocak ayında ortaya çıkarılan bir patent tarafından belirtildiği üzere, yeni Motorola RAZR muhtemelen dışardan belirli bilgileri görüntülemek için kullanılabilecek ikincil bir ekrana sahip olacak. Ancak, tam Android deneyimine erişim mümkün gözükmüyor.

Motorola'nın kendi yazılımı aracılığıyla, hangi uygulamaların ikincil ekrana erişebileceğini sınırladığı bildiriliyor. Daha spesifik olarak, Moto Display, Moto Actions ve Moto Camera gibi birkaç önceden yüklenmiş uygulamayı içereceği görülüyor. Moto Display söz konusu olduğunda, şirketin şu anda kullanıcıların anlık bildirimlerini ikincil ekran üzerinden görüntüleyebilecekleri bir yöntemi test ettiği iddia ediliyor. Buna ek olarak, zaman ve hava durumu gibi bilgiler de her zaman kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Medya içeriğini küçük bir widget aracılığıyla kontrol etmek de mümkün olmalı.

Moto Camera'dan ne beklenebileceği konusunda ise ilgi çekici noktalar bulunuyor. Uygulama açıldığında, birincil ekranda yukarı kaydırmak, kullanıcıların kendilerini yakınlaştırmasına olanak tanır. Benzer şekilde, büyük paneldeki basit bir dokunuş da fotoğrafı çeker. Geri sayım ile fotoğraf çekmek isterseniz, bunun ikincil ekrandan görüntülenebileceği bildiriliyor.

Sınırlı sayıda uygulamayı açmanın yanı sıra ikincil ekranın, her zaman 6 adede kadar "Hızlı Ayarlar" kısmını göstereceği bildiriliyor. Muhtemelen, bunlar Wi-Fi, Bluetooth ve NFC gibi seçenekleri içerecek. Kullanıcıların hangilerinin ekranda görüntüleneceğini özelleştirebilmesi gerekiyor.

Bugünlerde tüm Android akıllı telefonlar gibi Motorola RAZR, telefon kapalı olsa bile Google Assistant'ı destekleyecektir. Akıllı telefon açıldığında başka bir güzel özellik geliyor. Özellikle, web sayfalarına göz atarken veya Twitter gibi uygulamaları kullanırken, kullanıcılar kaydırma yapmak için parmağını ikinci ekran üzerinde çalıştırabilmelidir. Esas olarak, panel bir trackpad olarak görev yapacak. Kişiselleştirme alanına son bir ilave daha geliyor; Motorola RAZR sahipleri, daha küçük ekran için ayrı bir duvar kağıdı seçebilmelidir.

Yüksek fiyat ve az sayıda üretim bekleniyor

Önceki haberlere göre yeni nesil Motorola RAZR, daha sonra Verizon üzerinden satışa sunulacak. Eşsiz tasarımı ve yüksek fiyatı (yaklaşık 1.500 dolar civarında) nedeniyle, şu anda sadece 200.000 adetlik üretim süreci söylentileri mevcut.

Samsung Galaxy Fold gibi Motorola’nın katlanabilir amiral gemisi, muhtemelen en az 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş Qualcomm’un Snapdragon 855’i kullanacaktır. Ancak yüksek fiyat etiketi göz önüne alındığında, daha fazla özel yapılandırma beklenebilir.

Bu yıl ilk modelin 15. yıldönümünü kutlandığından, Motorola’nın yeni telefonunun duyurusu büyük olasılıkla kutlamaya katılacak. Sonuç olarak, ağustos ayının sonunda veya eylül ayının başlarında Motorola'nın katlanabilir telefonunu görebiliriz.