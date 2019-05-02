Motorola'nın Yeni Akıllı Telefonu Moto Z4 Ortaya Çıktı

Motorola Moto Z4'ün görüntüleri Twitter üzerinden ortaya çıkarıldı. Akıllı telefon, USB-C tipi şarj kullanıyor ve çentikli bir ekrana sahip.

Motorola, ülkemizde artık çok kullanılan bir akıllı telefon markası değil. Ancak şirket yurt dışı pazarında pek çok modele sahip ve akıllı telefon üretmeye de devam ediyor. Android işletim sistemli akıllı telefonlar üreten Motorolanın yeni modeli Moto Z4 ile ilgili görüntüler Twitter üzerinden paylaşıldı. İşte Motorola'nın yeni Moto Z4 telefonu;

Telefon sızıntıları denilince akıllara gelen ilk isim olan Evan Blass, Moto Z4'ü Twitter aracılığıyla paylaştı. Akıllı telefonun çentikli bir ekranı bulunuyor. Moto Z4, dışa doğru çıkıntılı bir arka kameraya ve USB-C tipi şarj soketine sahip. Bunun haricinde telefonun arka tarafında bulunan sarı renkli kısım, motomod konnektörü olarak tanımlanıyor. Hatırlarsınız Motorola bir dönem bu özelliğin reklamını fazlasıyla yapmıştı. Harici olarak satın alınabilen donanımlarla telefona ilgili özellikler eklenebiliyordu. Hatırlamayanlar için;

Lenovo reklamı bu diyenler için ufak bir bilgilendirme yapmak gerekirse, Motorola Lenovo tarafından satın alındı. Telefonun özelliklerine devam edecek olursak, daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 675 işlemci kullanılacağı ve 48 megapiksellik arka kameraya sahip olacağı biliniyordu. Ayrıca telefonda parmak izi okuyucusunun da ekran üzerinde olduğu iddia edilmişti.

Ortaya çıkan görüntüler sonrasında telefona olan ilgi biraz daha yükselmiş durumda. Telefonun piyasaya ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne olacağı gibi konular ise hala gizemini koruyor.