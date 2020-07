Motorola, Uygun Fiyatlı Olması Beklenen One Fusion'ı Duyurdu

Motorola, geçtiğimiz ay duyurduğu One Fusion+'ın bazı modellerini kırparak One Fusion'ı tasarladı. Bugün düzenlediği bir etkinlikte de One Fusion isimli yeni akıllı telefonunu duyuran şirket, kullanıcılara uygun fiyatlı olmasına rağmen kullanışlı bir cihaz sunmayı planlamış gibi görünüyor.

Cep telefonu sektörünün köklü isimlerinden bir tanesi olan Motorola, eski popülaritesinden çok uzak olsa da sektörden kopmuş durumda değil. Şirket, yeni ürünler için elinden geleni ardına koymazken özellikle de son dönemlerde birkaç yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkıyor. Motorola şimdiyse, "One Fusion" isimli yeni telefonunu tüketicilerle buluşturdu. Motorola, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarda kırpma işlemi uygulayarak yeni modeller üretmeyi seviyor. Şirket, yaklaşık 1 ay önce "One Fusion+" isimli modelini tanıtmıştı. Bu modelin bazı özelliklerini kırpan şirket, bu kez de One Fusion isimli telefonu hayranlarıyla buluşturdu. Dilerseniz hemen One Fusion'ın tasarım ve teknik detaylarına yakından bakalım. Karşınızda Motorola One Fusion Motorola One Fusion, One Fusion+'a oranla biraz daha düşük özelliklere sahip. Dolayısıyla 6.5 inç büyüklüğünde Max Vision HD+ ekrana sahip olan bu akıllı telefonun fiyatının da daha uygun olması bekleniyor. Ayrıca bu akıllı telefon, işlemci ve kamera kurulumlarıyla da abisinden daha farklı donanımlar içeriyor. Motorola'nın yeni telefonu 8 çekirdekli Snapdragon 710 işlemciden güç alıyor. Şirket, bu işlemcide 4 GB RAM ve 64 GB de depolama alanı kombinasyonu kullanıyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve yetkililer, One Fusion'ın 48 saat boyunca şarj etmeden kullanılabileceğini söylüyorlar. Telefonun ekranındaki çentikte bulunan ön kamera, 8 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arkasına baktığımızda ise 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerasının olduğunu görüyoruz. Android 10 işletim sistemi ile çalışan telefon, USB Type-C girişine sahip ve arka kısımda bulunan Motorola logolu bölümle de parmak izi okuyucu sensör işlevi görüyor. Motorola One Fusion teknik özellikleri Ekran: 6.5 inç, Max Vision HD+

İşlemci: Snapdragon 710

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

İşletim Sistemi: Android 10

Boyutlar: 164,96 mm x 75,85 mm x 9,4 mm

Ağırlık: 202 gram İLGİLİ HABER AnTuTu, Haziran Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı Motorola yetkilileri, yeni telefonları ile ilgili herhangi bir fiyat açıklaması yapmadılar ancak beklentiler, bu akıllı telefonun 300 euro (yaklaşık 2.310 TL) bandından daha ucuz olacağı yönünde. Motorola ekibi, One Fusion'ın bugün itibarıyla bazı Latin Amerika ülkelerinde, ilerleyen dönemlerde ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa çıkacağını duyurdular.

Kaynak : https://www.neowin.net/news/motorola-one-fusion-debuts-with-48mp-camera-65-inch-notched-display-and-more

