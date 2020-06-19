Motorola One Fusion'ın Özellikleri Ortaya Çıktı

Kısa bir süre önce tanıtılan Motorola One Fusion Plus’ın standart versiyonuna dair detaylar belli oldu. Google Play Console sayfasındaki bilgilere göre Motorola One Fusion, 720x1600 çözünürlük sunan 6,5 inç ekran ve Snapdragon 710 yonga seti ile gelecek.

Çin merkezli teknoloji devi Lenovo’nun sahibi olduğu Motorola, geçtiğimiz hafta duyurduğu Motorola One Fusion Plus’tan sonra, çok yakında Motorola One Fusion modelini tanıtacak. 91mobiles adlı internet sitesi, Google Play Console sayfasında cihaza dair bazı önemli özellikler keşfetti.

Telefonun Motorola One Fusion Plus’tan daha uygun fiyatlı olması beklendiğinden, bazı donanım özellikleri doğal olarak kırpılacak. Bununla birlikte, Motorola One Fusion'ın Snapdragon 710 yonga seti ve 4GB RAM gibi orta seviyede kabul edilebilir özelliklerle ile geleceği görülüyor. Akıllı telefon için henüz bir lansman tarihi yok, ancak şirketin lansman yeri olarak yine Hindistan’ı seçeceği tahmin ediliyor.

Google Play Console sayfasına göre Motorola One Fusion özellikleri

Yukarıdaki listeden de görebileceğiniz gibi orta sınıf bir akıllı telefon olan Motorola One Fusion, Adreno 616 grafik işlemcisini kullanıyor. Pop-up selfie kamera ve çentiksiz bir ekranla birlikte gelen Motorola One Fusion Plus'tan farklı olarak, damla çentiğe sahip olması beklenen telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

Google Android Enterprise API’sinde birkaç ayrıntı daha keşfeden 91mobiles, Motorola One Fusion'ın 6,5 inç ekran ve 64GB dahili depolama alanı ile geleceğinden söz ediyor. Bununla birlikte, telefonun kamera özelliklerine dair şimdilik herhangi bir bilgi yok. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi, Motorola One Fusion’ın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Motorola One Fusion Plus; Snapdragon 730 yonga seti, 6GB RAM, 64MP ana kamera, HDR10 destekli 6,5 ekran ve 5000mAh batarya gibi iddialı özelliklere sahipti. Haziran ayı içinde Avrupa’da satışa sunulacak olan cihaz için 300 euroluk (2.308 TL) bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda.