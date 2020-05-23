Motorola One Fusion+'ın Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

YouTube’un Device Report listesinde Motorola’nın One Fusion+ telefonu olduğu düşünülen henüz duyurulmamış bir Motorola cihaz ortaya çıktı. Telefonun haziran ayı içerisinde resmi olarak çıkacağı düşünülüyor.

Bugün, YouTube’un Device Report listesinde henüz duyurulmamış bir Motorola akıllı telefonun yer aldığı ortaya çıktı. Device Report listesinde ortaya çıkan bu cihazın, daha önce Evan Blass tarafından bazı bilgileri ortaya çıkarılan Motorola One Fusion+ olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Tabii bu listelemede sadece cihazın adı değil aynı zamanda telefonun bazı donanım özellikleri ve çıkış tarihi de ortaya çıktı. Ayrıca cihazın bilgilerinin yanında bir de render görüntüleri yer alsa da o modelin Motorola Edge olduğu hatırlatmakta fayda var.

Motorola One Fusion+ donanımı

Listelemeye göre önümüzdeki ay resmi olarak çıkacak olan Motorola One Fusion+, 6,53 inçlik FHD+ bir ekrana sahip olacak. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 730 SoC’den alacak olan telefonun bataryası ise 5.000 mAh değerinde olacak ki oldukça etkileyici bir batarya kapasitesi olduğunu söylemek gerekiyor.

Playfuldroid’de yer alan habere göre cihazda 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri, 64 GB ve 128 GB da dâhili depolama alanı seçenekleri bulunacak. One Fusion+’ın ana kamerası ise Samsung’un 64 MP ISOCELL Bright GW1 sensörü olacak. Telefonda yer alan diğer kameraların özellikleri ise henüz bilinmiyor. Telefon Cloud ve Sugarfrost renk seçeneklerine sahip olacak.

Cihazın Plus modelinin yanı sıra bir de daha satın alınabilir fiyat etiketine sahip olan Motorola One Fusion modeli bulunacak. Bu modelin 6,52 inç, HD+ bir ekrana ve Snapdragon 710 işlemciye sahip olması bekleniyor. 4 adet kameraya sahip olacak olan telefonun Samsung 48 MP ISOCELL Bright GM1 ana kamerasının yanında 8 MP, 5MP ve 2 MP’lik sensörler bulunacak. Cihaz, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.