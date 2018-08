Snapdragon 625'li Motorola One, GeekBench'te Ortaya Çıktı

Motorola'nın Android One'lı yeni orta seviye akıllı telefonu Motorola One, işlemcisi ve RAM kapasitesiyle GeekBench'te ortaya çıktı.

Motorola, bu hafta tanıtılan Moto P30 modeli ile Çin pazarındaki yeni orta segment temsilcisini tüketicilerin beğenisine sunmuş oldu. Ancak GeekBench sızıntıları, şirketin global pazardaki yeni orta segment modelini görmek için de fazla beklememiz gerekmeyeceğini gösteriyor.

Moto P30 modelinin global sürümü olacağı düşünülen yeni Motorola One, GeekBench sonucuna göre Android 8.1 Oreo ile çalışıyor. Ancak cihazın Android One platformuna üye olduğunu düşünürsek kutudan Android Pie ile çıkması ya da piyasaya çıktıktan sonra kısa süre içinde Android Pie güncellemesi alması şaşırtıcı olmaz.

GeekBench’te yer alan bilgiye göre Motorola One, 8 çekirdekli 2.02 GHz bir işlemciye sahip olacak. Bu işlemcinin Snapdragon 625 olacağını söylemek çok da zor değil. Ayrıca cihazın 4GB RAM kapasitesi bulunacak ki günümüzde orta segment için standart kapasite olduğunu söyleyebiliriz.

Ne yazık ki GeekBench, Motorola One hakkında daha fazla bilgi paylaşmıyor. Cihazın Motorola One ve One Power olmak üzere iki versiyon ile satışa sunulması bekleniyor. Lansman tarihi ve fiyatlandırma ile ilgili bilgiler henüz mevcut değil.