Motorola One Hyper, Bir Ülkeden Sertifika Aldı

Eylül ayının başlarında ortaya çıkan Motorola akıllı telefonu için şirket resmi bir açıklamada bulunmasa da çok önemli bir detay ortaya çıktı. Motorola, 'Motorola One Hyper' modelinin sertifikasını aldı.

Akıllı telefon sektörü, günümüzün en hareketli sektörlerinden biri. Her geçtiğimiz gün farklı farklı markaların farklı akıllı telefon modelleriyle karşılaştığımız sektörde Motorola da ismini yavaş yavaş duyurmaya başladı. Önümüzdeki günlerde katlanabilir telefonu Motorola Razr'ı tanıtacak olan Chicago merkezli telefon üreticisi şirket, Tayland'dan sertifika aldı.

Tayland Ulusal Yayın ve Telekomunikasyon Komisyonu (NBTC), Motorola One Hyper isminde bir telefonu sertifikalayarak internet sitesinde listeledi. Motorola, bu cihaz ile ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı. Aynı zamanda NBTC de cihazın lansman tarihini veya teknik özelliklerini paylaşmadı ancak yine de bu listeleme cihazın ismini bizlere gösterdi ve Motorola bu sertifika ile birlikte cihazı tanıtmaya bir adım daha yaklaştı.

Cihazın teknik detayları ile ilgili bazı iddialar bulunuyor

Motorola cihazın varlığı ile ilgili bile bir yorum yapmadı ancak Motorola One Hyper'ın özellikleri ile ilgili bazı iddialar bulunuyor. Öncelikle Motorola One Hyper, şirketin pop-up kamera modülüne sahip ilk akıllı telefonu olacak. 6,39 inçlik çentiksiz IPS LCD ekrana sahip olacağı söylenen cihazın, gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alması ve bunun yanında 4 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

Ekranı üzerinde hiçbir çentiğe yer verilmeyecek olan cihazda bir pop-up kamera bulunacak ve bu kamera 32 MP sensöre sahip olacak. Telefonun arkasında ise 64 MP'lik bir ana kamera ve onun hemen altında 8 MP'lik derinlik algılayıcı sensör bulunuyor, bunların alt çarprazında ise bir adet parmak izi tarayıcı yer alıyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ve piyasaya sürüleceği ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor ancak telefonun yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.