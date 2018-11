One Power Android 9 Pie Güncellemesine Kavuşuyor

Motorola, One Power telefonlarına Android 9 Pie güncellemesini getirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Bu yılın Eylül ayında satışa sunulan Motorola One Power, yakında Android 9 Pie güncellemesini alacak. Akıllı telefon Geekbench listelerinde Pie sürümünü kullanırken görüldü. Bu da Motorola’nın yakında One Power’ı Pie sürümüne güncelleyecek anlamına geliyor. Şu an için firma herhangi bir açıklamada bulunmamış olsa da Geekbench listelerinde görüldüğü için en yakın zamanda Pie sürümüne geçmesi bekleniyor.

Motorola One Power, Android Pie ile belirli geliştirmeleri de alacak. Ekim ayında yayınlanan güncellemede uyarlanan batarya ve parlaklık özelliği, artırılmış güvenlik özellikleri ve daha birçok özellik bulunuyor. Güncellemenin gelmesinin ardından Motorola One Power da bu özellikleri bünyesine ekleyecek.

Android 9 Pie güncellemesi yavaş yavaş yayınlanmaya başlamış durumda. Ancak Android sürümlerinin dağılımlarını gösteren bir grafiğe göre şu an için Android 9 Pie hala yüzde bir bandında. Gelecek aylarda farklı telefonların güncellemeyi almasıyla birlikte güncellemenin daha yüksek oranda kullanılması bekleniyor.