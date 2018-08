Motorola One ve One Power Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Motorola'nın uzun süredir merakla beklenen akıllı telefonları Motorola One ve One Power nihayet tanıtıldı. Çentikli tasarıma sahip olan cihazlardan Motorola One, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

Lenovo çatısı altında son birkaç yıldır piyasaya çıkardığı telefonlarla yükselişe geçen Motorola, şirketin en yeni akıllı telefon serisi Motorola One’ı resmi olarak tanıttı. Uzun süredir sızıntıları gündemi meşgul eden seri, Motorola One ve Motorola One Power olmak üzere iki farklı versiyon ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. İLGİLİ HABER Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu Adından ne anlaşılabileceği gibi her iki Motorole One versiyonu da Android One platformuna üye olarak piyasaya sunuluyor. Dolayısı ile tüketiciler stok Android’in hafif arayüzü ile oldukça performanslı ve kararlı bir akıllı telefon deneyimi yaşayacaklar. Buna ek olarak cihazlar, uygun fiyatlı yapıları ile her bütçeye uygun görünüyorlar. Motorola One Özellikler Qualcomm Snapdragon 625 işlemci, Adreno 506 GPU

4GB RAM / 64GB depolama

5.9 inç HD+ (1,520x720) 19:9 çentikli LCD ekran

13MP, f/2.0 diyafram + 2MP, f/2.4 diyaframlı arka kamera

8MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

3,000 mAh batarya, Motorola TurboPower hızlı şarj

Android 8.1 Oreo (One) işletim sistemi Motorola One Power Özellikler Qualcomm Snapdragon 636 işlemci, Adreno 509 GPU

3GB, 4GB RAM / 32GB, 64GB depolama

6.2 inç Full HD+ (2246×1080) 19:9 çentikli LCD ekran

16MP + 5 MP arka kamera

8MP ön kamera

5000 mAh batarya, Motorola TurboPower hızlı şarj

Android 8.1 Oreo (One) işletim sistemi İLGİLİ HABER ZTE, Muhteşem Özelliklere Sahip Olan Axon 9 Pro'yu Duyurdu Küçük ekranlı model olan Motorola One, çok yakında Avrupa, Asya ve Güney Amerika pazarlarında satışa sunulacak. Motorola, cihazın fiyatı için ise 299 Euro (~2300 TL) fiyat etiketi belirlemiş durumda. Şirket, büyük ekranlı model olan Motorola One Power için ise bir fiyat açıklamadı ancak cihazın Ekim ayında satışa sunulacağını belirtti.

Kaynak : https://www.xda-developers.com/motorola-one-motorola-one-power-android-one/

