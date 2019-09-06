Motorola'nın en yeni dört kameralı One Zoom, birçok başarılı özelliğinin yanı sıra düşük ışıkta fotoğraf çekmeye odaklanmış gibi görünüyor. Fiyat/performans konusunda da başarılı görünen telefon IFA 2019'da tanıtıldı.

Motorola, şirketin son dört kameralı akıllı telefonu olan One Zoom'u IFA 2019'da tanıttı. 6,4 inçlik Full HD+ OLED ekrana sahip olan telefon, Snapdragon'un 675 işlemcisi ve 4 GB RAM'den gücünü alıyor. Android Pie işletim sistemini kullanan Motorola One Zoom, aynı zamanda dörtlü bir kamera sistemi ve düşük ışıklı ortamlarda bile daha iyi fotoğraf kalitesini sunan, Quad Pixel teknolojisini kullanan 25 MP'lik bir ön kamerayla geliyor.

Arka kameraya baktığımızda, 48 MP'lik kamera sensörünün Quad Pixel teknolojisini kullandığını görebiliyoruz. Düşük ışıklı ortamlarda normal sensörlere oranla dört kata kadar daha iyi ışık hassasiyetine sahip olan sensör, düşük ışık fotoğraflarında Lütfi'yi bile memnun edebileceği iddiasıyla geliyor.

Quad Pixel teknolojisinin yanı sıra gece görüş moduyla da canlı, kumlanmasız gece fotoğrafları vadeden Motorola One Zoom, aynı zamanda görüntü sabitleme teknolojisine de sahip. 3x zoom için 8 MP'lik bir telefoto lens kullanan telefon, tamamen zoom yaptığında bile net ve keskin fotoğraf performansını kullanıcılarına sunuyor. 16 MP'lik 117 derece ultra geniş açılı lensin yanı sıra 5 MP'lik derinlik kamerası, telefonun dörtlü kamera sistemini tamamlıyor.

Telefonun ekranına gömülü olan parmak izi okuyucusu, aynı zamanda öğrenme algoritmalarını da içerisinde barındırıyor. Bu nedenle parmak izi okuyucusu, kullanıldığı her an daha da hızlı ve iyi bir hal almaya başlıyor.

Motorola One Zoom teknik özellikleri:

6,4 inç (1.080×2.340 piksel) Full HD+ OLED ekran

2 GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 675 Mobile Platform, Adreno 612 GPU

4 GB RAM, 128 GB dahili depolama, 1 TB'a kadar microSD kart desteği

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

Android 9.0 (Pie)

48 MP arka kamera, LED flash, f/1,7 diyafram açıklığı, OIS, 16 MP 117 derece ultra geniş açılı lens, f/2,2 diyafram açıklığı, 8 MP telefoto lens, f/2,4 diyafram açıklığı, OIS, 5 MP derinlik kamerası, f/2,2 diyafram açıklığı

25 MP ön kamera, f/2,0 diyafram açıklığı

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

3,5 mm kulaklık girişi,

P2i suya dayanıklı nano katman

Boyutlar: 158,7x75x8,8mm; Ağırlık: 190 g

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

4.000 mAh batarya, TurboPower hızlı şarj

Fiyat:

Motorola One Zoom Elektrik Grisi, Kozmik Mor ve Bronz renk seçenekleriyle gelecek. Telefonun ABD'deki fiyatı 449,99 dolar olurken Avrupa fiyatı 429 (yaklaşık 2.700 TL) euro olacak. Telefon şu an için ülkemizde satışa sunulmadı. İleride ülkemizde satılıp satılmayacağına dair de herhangi bir bilgi bulunmuyor.