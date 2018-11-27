Motorola P30'un Aurora Renkli Versiyonu Piyasaya Sürüldü

Motorola'nın yeni telefonu P30 tanıtılırken çıkarılacağından bahsedilen Aurora renkli versiyonu satışa sunuldu.

Bu yılın Ağustos ayında tanıtılan Motorola P30, ilk olarak Bright Black (Parlak Siyah) ve Ice Jade White (Buz Yeşimi Beyazı) renkleriyle satışa sunuldu. Tanıtımı sırasında cihazın Aurora renkli üçüncü bir versiyonunun da satışa sunulacağının sözü verildi.

Sürekli "Aurora" ismiyle bahsettiğimiz bu renk seçeneği, aslında tek bir renk değil, iki renk. Birbiri içine geçen ve aşağıdan yukarıya doğru solarak değişen magenta-gök mavisi renklerinden oluşan Aurora seçeneği, oldukça şık duruyor. Ayrıca resimlerden görebildiğimiz kadarıyla telefonun kenarları, parlak bir mor ile bezenmiş.

Aurora renk seçeneğiyle bir Motorola P30 almak istiyorsanız, bu telefon bilinmeyen nedenlerden ötürü yalnızca 6GB RAM/128GB hafıza seçeneğiyle satılacak. Normalde diğer Motorola P30 modelleri, 6GB RAM/64GB hafızalı modellere de sahipler. Fakat hafızanın iki katına çıkması ve renklerin değişmesi fiyatta bir değişiklik yaratmıyor. Aurora renkli versiyonun fiyatı da diğerleri gibi 2.499¥ (yaklaşık 359$) olacak.

Bu güzel renkli modelin Çin sınırları dışında da satılması bekleniyor, fakat henüz Motorola'dan bununla ilgili bir açıklama yok.