Motorola, Premium Telefon Pazarına Döneceğini Açıkladı

Üst seviye telefon piyasasına katlanabilir Razr ile hızlı bir geri dönüş yapan Motorola, son dönemde bu alanda ilerleyeceğinin sinyalini veren çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Ancak akıllı telefon üreticisi diğer yandan premium amiral gemisi modellere yönelmek istiyor.

Motorola, bütçe dostu ve uygun fiyatlı segmentte geçirdiği uzun yılların ardından premium akıllı telefon alanına tekrar girmeyi planladığını açıkladı. Şirket, Qualcomm'un Tech Summit etkinliğinde amiral gemisi telefonlar için duyurduğu Snapdragon 865 işlemcisine güvenerek, üst seviye akıllı telefonlara yönelme planlarını yineledi.

Tech Summit'te sahneye çıkan Motorola Başkanı Sergio Buniac, "Motorola, 2020'de genişletilmiş 5G çözüm yelpazesiyle, 5G dönemini sürdürmeye devam edecek. Yüksek performanslı Snapdragon 765 ve 865 Mobil Platformları, birinci sınıf amiral gemisi alanındaki konumumuzu yeniden canlandıracak" dedi.

Lenovo şu anda, eski Amerikan markasının sahibi olarak öne çıkıyor ancak son yıllarda popüler olan Moto G serisi akıllı telefonlar, küresel pazarda ilgi gören bütçe dostu bir donanım olarak öne çıkmayı başardı. Bununla birlikte, nostaljiyi canlandıran katlanabilir Motorola Razr, yüksek fiyatlı bir akıllı telefon olmasına rağmen özellikleriyle rakiplerinden geride kaldı.

Android'in ilk yıllarında öne çıkan bir marka olan Motorola, premium akıllı telefon segmentine yeniden girerek kendini göstermek istiyor. Ancak diğer yandan şirket, bu alanda daha uygun fiyatlarla amiral gemisi deneyimleri sunabilen Xiaomi ve OnePlus gibi başarılı markalarla mücadele etmek zorunda kalacak. Motorola'nın bu açıklaması akıllı telefon pazarı için güzel bir haber olsa da, Motorola bu hamle için biraz geç kaldı ve Lenovo'nun neler planladığını görmek için 2020 yılını beklememiz gerekecek.

Motorola, amiral gemisi telefonlarının Snapdragon 865 işlemcilerinden güç alacağını açıklasa da, Samsung'un Galaxy serisi telefonlarıyla rekabet etmek için yeni bir seriyle mi karşımıza çıkacağı yoksa orta seviye Moto Z ailesini mi yükselteceği henüz belli değil.