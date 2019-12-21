Motorola Razr 2019'un Çıkış Tarihi Ertelendi

Motorola'nın katlanabilir akıllı telefonu Razr 2019, 9 Ocak tarihinde piyasaya sürülecekti. Ancak şirket, katlanabilir telefonun çıkış tarihini süre belirtmeden erteledi.

Katlanabilir akıllı telefonların artık birçok markanın ilgi alanına girdiğini gördüğümüz şu günlerde Lenovo, beklenmedik bir karar aldı. Şirket, uzun zamandır haberlerini yaptığımız Motorola Razr 2019’un çıkışını süre belirtmeden erteledi. Yani şu anda cihazın piyasaya çıkacağı net bir tarih bulunmamakta.

Lenovo, yeni çıkış tarihinin eskisinden çok daha ileri bir tarih olmayacağını belirtti. Şirketin Motorola Razr 2019 katlanabilir telefonu, 25 Aralık’ta ön siparişe açılacaktı ve 9 Ocak'tan itibaren satışta olacaktı.

Gizmodo’ya açıklama yapan Lenovo, Razr 2019’un çıkış tarihini neden erteledikleri konusunda pek tatmin etmeyen bir açıklama yaptı. Şirket, ertelemenin ‘fazla talepten’ kaynaklandığını belirtti ve şu şekilde devam etti:

‘Motorola, tüketici talebini daha iyi karşılayabilmek için Razr’ın satış öncesi halini ve çıkış zamanlamasını ayarlamaya karar verdi. Lansman sırasında daha fazla tüketicinin Razr’a erişmesini sağlamak için uygun sayıyı ve programı belirlemek için çalışıyoruz.’

Lenovo’un açıklaması, oldukça pahalı olan bir ürünün beklenmedik popülaritesi sonucunda ertelenmesi şeklinde açıklanabilir. Tabii bu sene çıkan katlanabilir cihazları düşündüğümüzde burada doğal olarak aklımıza bir iki soru takılıyor.

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X cihazlarının ikisi de piyasaya çıkmadan önce ertelemeler yaşamıştı. Bu ertelemelerin nedenleri ise katlanan ekranlarda yaşanan ciddi dayanıklılık sorunlarıydı.

Motorola, Motorola Razr 2019 katlanabilir akıllı telefonunu geçtiğimiz ay duyurmuştu. Cihaz, nostaljik telefonlarla geleceğin teknolojisini birleştirmiş gibi bir tasarıma sahipti. Motorola’nın katlanabilir telefonu, Qualcomm Snapdragon 720 işlemciye, 6 GB RAM’e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak.

9 Ocak’ta piyasaya sürülmesi beklenen bu cihazın fiyatı ise 1.499 dolar olarak açıklanmıştı. Bu miktari TL cinsine çevirdiğimizde önümüze vergiler katılmadan 8.600 TL gibi bir rakam çıkıyor.