Motorola'nın Razr'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefon sektörüne giriş yapmak isteyen Motorola, farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Motorola Razr, alışılagelmiş katlanabilen telefonların aksine eski tarz kapaklı telefonlar gibi katlanıyor.

Katlanabilir telefonlar 2019 yılına damga vurmaya devam ediyor. Sorunlu bir başlangıç yapan Samsung Galaxy Fold'un ardından Huawei gibi birçok akıllı telefon üreticisi, katlanabilir telefonlar üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Chicago merkezli Motorola da katlanabilir telefon sektörüne atılacağı Motorola Razr modelinin patentini 2017 senesinde almıştı ve Aralık ayında çalışmaları başlattığını duyurmuştu.

Motorola, alışılageldik katlanabilir telefon modellerinden farklı bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Eskiden fazlasıyla popüler olan açılır kapanır kapaklı telefonlar gibi bir tasarıma sahip olan Motorola Razr'ın önümüzdeki ay içerisinde tanıtılması bekleniyor olsa da telefonla ilgili görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan görüntüler telefonu açıkken net olarak göstermiyor olsa da yeterli görüntüyü bilgiyi bizlere sunuyor.

Motorola Razr'ın teknik özellikleri de belli olmaya başladı

Görüntüleri ortaya çıkan Motorola Razr'ın teknik detayları da belli olmaya başladı. Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 yonga setinden alacak olan cihaza 4/6 GB RAM desteği verileceği düşünülüyor. Telefon açıkken 6,20 inçlik 2142x876 çözünürlükte bir ekrana sahipken katlandığında 2,69 inçlik 800x600 çözünürlükte bir ekranla karşılaşacağız.

Bunların yanı sıra Motorola Razr, 2510 mAh bataryaya sahip olacak. 64 ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak olan cihaz 1.500$ (8.568 TL) gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak. Motorola'nın katlanabilir Razr modelini önümüzdeki ay içerisinde tanıtması bekleniyor. Detaylı bilgilerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.