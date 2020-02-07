Motorola Razr'ın Menteşesi, 27 Bin Katlamada Bozuldu

Katlanabilir telefonların en çok merak edilen özelliklerinden biri de, dayanıklılıkları. Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr, katlama testine sokuldu ve telefonun menteşesi yaklaşık 4 saat süren testin ardından bozuldu.

Katlanabilir akıllı telefonlar henüz yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmadı. Birçok potansiyel alıcı, yüksek fiyatlı katlanabilir cihazları satın almadan önce ne kadar dayanıklı olduklarını görmek istiyor. Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr, SquareTrade tarafından üretilen Foldbot adlı bir makine kullanarak test edildi.

CNET tarafından yapılan testte Motorola Razr'ın menteşesi 27.000 katlamanın ardından bozuldu. 2017'de yapılan bir araştırma, ABD'deki akıllı telefon kullanıcılarının telefonlarını günde 80 kez kontrol ettiklerini ortaya koydu. Bu istatistik Motorola Razr'ın bir yıl içinde sorun çıkarmaya başlayabileceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl aynı test Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'a da yapıldı. Yaklaşık 14 saat süren testte Galaxy Fold, 119.380 defa katlanmaya dayandı. Foldbot aslında Samsung'un cihazını test etmek için tasarlandı ancak Razr için 100.000 katlama hedefine ulaşmak modifiye edildi. Razr, canlı yayında yapılan testte 4 saat dayanabildi ve menteşeler katlanmakta zorlanmaya başladığı için test erken sonlandırıldı. Ayrıca telefon katlanmış haldeyken kapakları hizalanmamış görünüyordu.

Razr'ın ekranı, menteşesi bozulmasına rağmen düzgün şekilde çalışmaya devam etti. Galaxy Fold'un ekranı ise testinin sonunda kırılmıştı ancak o testte telefon tamamen katlanıyordu. Razr'ın testinde ise makine cihazı sadece yarıya kadar katladı.

Motorola Razr katlama testi