Motorola, Telefon Fiyatlarında Büyük Bir İndirim Yaptı

Motorola neredeyse tüm telefonlarına yüksek oranlarda indirimler uygulamaya başladı.

Görünüşe göre Black Friday ve Cyber Monday öncesinde Motorola deposunu boşaltmaya karar verdi. 'Şirket gelecekte tek seferde çok daha az sayıda telefon satmayı planlıyor' şeklinde söylentiler var ancak yürüttükleri politika fazlasıyla tutarsız durumda. Eğer gerçekten söylentiler doğruysa Motorola neden son çıkardığı telefonlarına büyük bir indirim uyguluyor?

Motorola, bu sabah basına yolladığı bir e-postayla, Motorola Amerika web sayfasında bir güncelleme olduğunu ve yeni bir indirim başlatacaklarını bildirdi. Bu indirimlere Motorola’nın en iyi telefonları Moto X, Moto Z ve Moto G serileri de dâhil ve indirimler 50 dolar ila 120 dolar arasında değişiyor.

Uçta bir örnek olarak Moto Z2 Force Edition karşımıza çıkıyor. 421 dolarlık fiyat etiketi ile satışta olan telefon, normalde 720 dolardı. Bu da basit bir matematikle yaklaşık 300 dolarlık bir indirim uygulandığı anlamına geliyor.

Bu telefonun bu kadar indirimli şekilde satılması da Motorola’nın stoklarını elden çıkarmak istemesiyle açıklanabiliyor. Şu an için söylenenler tamamen tahmine dayalı olsa da Motorola’nın aklındaki politikayı gelecek dönemlerde net bir şekilde öğreneceğimiz kesin.