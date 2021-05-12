Motorola, Uzaktan Şarj Özelliği İçin GuRu Wireless’la Anlaştı

2000’lerin en yenilikçi telefon üreticilerinden Motorola, gelecekteki telefonları için GuRu Wireless’la anlaştı. Yeni telefonlarında bir cihaza fiziksel bağlılık gerektirmeyen uzaktan şarj teknolojisini kullanmayı planlayan şirketin hangi seride bu teknolojiyi kullanmaya başlayacağı bilinmiyor.

ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Motorola, gelecekteki telefonlarında kablosuz şarj teknolojisini geliştirecek şirketle anlaştı. ‘Uzaktan kablosuz şarj’ teknolojisini benimseyeceğini açıklayan akıllı telefon şirketi olan Motorola, GuRu Wireless ile kabloyla şarj etme fiiline son verecek.

Bu teknolojiyi yeni telefonlarına yerleştirmek için GuRu Wireless ile anlaşan Motorola’nın amacı, telefon şarj etme işlemini günlük hayatın endişeleri listesinden çıkarmak. Aylar önce uzaktan kablosuz şarj cihazının görüntüleri ortaya çıkan şirket, yaptığı anlaşmayla sonunda niyetini resmiyete döktü.

Şarj etme sorunu ortadan kalkacak

Motorola telefonlarının bir istasyona temas etmeden şarj olmasını sağlayacak olan GuRu Wireless, yaptığı basın açıklamasında uzaktan şarj teknolojisine ‘metre başına watt’ adlı bir birim kazandıracağını ifade etti. Kablosuz teknoloji şirketi açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

“Bu tescilli teknoloji, tüketici deneyiminde devrim yaratacak ve şarj etme işlemini günlük bir endişe olmaktan çıkaracak. GuRu’nun patentli minyatür modülleri, cihazların uzun menzilde hızlı güç aktarımı ile çalışmasını sağlayacak. Motorola ve GuRu, Motorola'nın yüksek kalite, verimlilik ve güvenlik standartlarını karşılamak için birlikte çalışacak.”

Daha önce cihazların görüntüleri yayılmıştı

Motorola da GuRu Wireless da bu teknolojiyi taşıyacak ilk serinin hangisi olacağına dair bir bilgi vermedi. 3 ay önce Motorola’nın bu teknolojiye sahip cihazlarının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ancak uzaktan şarj özelliğinin bir telefonda kullanılıp piyasaya sürülmesi birkaç yıl alabilir.

Motorola’nın uzaktan şarj cihazı görüntüleri: