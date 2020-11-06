Motorola, üç yeni kablosuz kulaklıkla tüketicilerin karşısına çıktı. Verve Buds 100, Neckband Verve Rap 105 ve Verve Loop 105 olarak isimlendirilen kablosuz kulaklıklar, uygun fiyatlarına rağmen özellikleriyle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. İki modele, an itibarıyla da erişilebiliyor.

Dün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarını duyuran Motorola, bugün de yeni kablosuz kulaklık modelleriyle tüketicilerin karşısına çıktı. Üç modelle karşımıza çıkan şirket, uygun fiyata kalite arayan tüketicileri etkilemeye çalışacak gibi görünüyor. Motorola'nın yeni kablosuz kulaklıkları, Verve Buds 100, Neckband Verve Rap 105 ve Verve Loop 105 olarak isimlendiriliyor.

Motorola Verve Buds 100, oldukça uygun fiyatlı bir ürün olmasına rağmen sahip olduğu özelliklerle şaşırtıyor. 14 saate kadar kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklık, güçlü bass performansının yanı sıra gürültü engelleme özelliği sayesinde de hem müzik hem de arama deneyimini iyileştiriyor. Motorola'ya göre bu kablosuz kulaklık, kristal netliğinde görüşme imkanı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, bu kablosuz kulaklığı Amazon Alexa, Siri ya da Google Asistan ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Motorola Verve Buds 100, kutulu bir yapıya sahipken Neckband Verve Rap 105 ve Verve Loop 105, boyun bandı şeklinde tasarıma sahip. Verve Loop 105'in sporcular için geliştirildiğini söyleyen Motorola, bu kulaklıkların birbirine yapışmasını sağlayan yapıda tasarlandığını ifade ediyor. Kulaklığın sahip olduğu IPX5 sertifikası, su ve toza karşı dayanıklılık sağlarken kullanıcılar, bu kulaklığı 8 saate kadar kesintisiz olarak kullanabilecekler. Tıpkı Verve Buds 100'de olduğu gibi Verve Loop 105 de sesli asistanlarla uyumlu olarak çalışabiliyor.

Verve Rap 105'e baktığımızda, Verve Loop 105'in gelişmiş bir versiyonunu görüyoruz. Yetkililer, bu kulaklıkların yüksek kalitesi sunan 15 mm'lik sürücülere sahip olduğunu söylüyor. 8 saate kadar kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklığın, sesli asistan desteği de bulunuyor. Ayrıca bu üründe de IPX5 sertifikası bulunuyor.

Motorola tarafından yapılan açıklamalara göre Verve Loop 105 ile Verve Rap 105, an itibarıyla uluslararası e-ticaret platformlarından satın alınabiliyor. Ancak tüketicilerin, Verve Buds 100 için birkaç gün daha beklemeleri gerekiyor. Çünkü yetkililer, bu kablosuz kulaklığın 10 Kasım itibarıyla satın alınabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Motorola'nın yeni kablosuz kulaklıklarının fiyatları şu şekilde olacak;