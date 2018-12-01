Motorola kullanıcı dostu yazılımıyla, geliştirilmiş bir mobil deneyim sunuyor.

Motorola Moto X4 cihazı için yapacağı yeni güncellemesini duyurdu. Bir çok kullanıcı dostu ek özellik barındıran bu yazılım, uyarlanabilen parlaklık, daha uzun ömürlü batarya, akıllı cevap verme özelliği, renkli menüler gibi daha bir çok beğenilecek özellik getirecek. Tabii firma şimdiden kullanıcılarını yazılım yükselttikten sonra tekrar eski yazılımlarına dönemeyecekleri konusunda uyarıyor. Merak etmeyin önceki bilgileriniz, telefonunuzda saklanacak.

Şimdi yeni gelecek güncelleme ile birlikte sahip olunacak özelliklere bakalım. Şirket kullanıcının mobil deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu nedenle batarya kullanım süresini uzatarak, menüler arasındaki navigasyon panellerini daha elverişli hale getirerek ve ayarlar menülerini de renklendirerek, hem fonksiyonel hem de estetik açıdan kullanıcılarına hitap ediyor.

Kullanım açısından gelecek farklılıklar ile telefonların pil ömrü, tek şarj etmeyle daha uzun süre dayanabilecek. Batarya koruma modu ise şarjınız %70 ve aşağısındayken bile aktif hale getirilebilecek. Daha kaliteli ekran görüntüsü alma opsiyonu, görüntüyü aldıktan hemen sonra editleme veya silme fırsatı tanıyacak. Ses kaydırıcı görseli artık dikey olarak ve ses tuşlarına yakın gelecek, Bluetooth cihazları da ses tuşları üzerinden kontrol edilebilecek. Mesaj yazarken ise bir hata yapınca, düzeltilmesi cidden sinir bozucu olan durumlar da, bu yazılımla düzeltilmiş gibi gözküyor. Artık yazının üstüne gelip, basılı tuttuğunuzda, ekran büyüyecek, kısacası zoom yapmış olacaksınız ve rahatlıkla hatanızı görebileceksiniz.

Yazılım güncellemesinde, uyarılarla ilgili de güncellemeler mevcut. Uyarıların geldiği ekran artık yumuşatılmış köşelerle gelecek, yeni gelen 157 yeni emoji, uyarılarda da görülebilecek.

Performans özellikleri açısından oldukça iddialı vaadlerde bulunan şirket, bu güncellemenin telefonlardaki uygulamaları çok daha hızlı çalıştıracağını, daha az şarj kullanacağını telefonların hafızasında az yer kaplayarak bunları gerçekleştireceğini söylüyor.

Güvenlik açısından ise tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi, uçtan uca şifreleme yöntemini kullanarak, kullanıcılarını koruyacak olan firma aynı zamanda Google'ın bulut servislerini kullanarak veri depolayan kişilerin verilerinin de siber saldırılara uğramasını zorlaştıran adımlar atıyor.

Motorola tüm bu yeni güncellemeleri, en ufak detaylarına kadar öğrenmek isteyen kullanıcıları için, resmi sitesinde konu ile ilgili bir yer ayırdı. Detaylı teknik bilgi için, sayfayı ziyaret edebilirsiniz.