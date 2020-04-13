Motorola’nın Yeni Amiral Gemisi Edge'in Çıkış Tarihi

Son zamanlarda rakiplerine göre suskun olan Motorola, yeni bir Android akıllı telefonla geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni Motorola Edge, 22 Nisan’da tanıtılacak. Etkinlik çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Motorola, cep telefonu üreticisi olarak ikonik modeller üretmeyi başarmış olsa da akıllı telefonlar söz konusu olduğunda şirketin benzer başarıyı elde ettiğini söyleyebilmek pek mümkün değil. Firma, uzun süredir yeni bir amiral gemisi model tanıtmamıştı.

Son aylarda firmanın yeni Android akıllı telefonu Edge için pek çok söylenti ortaya çıkmıştı. Söylentilere göre telefonun iki farklı modeli olacak; bunlardan biri Snapdragon 865 işlemciyle gelecek, daha uygun fiyatlı versiyonsa Snapdragon 765 ile çıkış yapacak.

Yeni Motorola Edge, 22 Nisan’da gelecek:

Motorola Edge hakkında daha önce bazı görseller ve bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu iddialara göre telefon, 108 MP gibi oldukça yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olacak. 90 Hz ekran yenileme hızı desteğiyle gelecek olan telefonda 12 GB RAM ve 5.000 mAh batarya bulunacak. Ayrıca telefonda 16 MP geniş açılı lens ve 8 MP telefoto lensi yer alacak.

Telefonun özellikleri kesin olmasa da Motorola’nın telefonu satışa çıkaracağı tarih belli oldu. Firmanın koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştireceği tanıtımın tarihi 22 Nisan. Twitter üzerinden açıklama yapan firma, E-vent (E-tkinlik) olarak adlandırdığı tanıtım için bir de video yayınladı. Twitter duyurusunda etkinliğin saati TSİ 19.00 olarak açıklandı.

2 aylık bekleme sona eriyor:

Telefonun planlanan tanıtımı, Mobile World Congress etkinliğinde olacaktı. Şubat ayında yapılması beklenen etkinlik koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Çevrimiçi etkinlik, Motorola için oldukça önemli olacak. Uzun zaman sonra firma bir amiral gemisi telefon üretiyor. Daha önceki Motorola modelleri, orta segmentte yer alan cihazlardı. Firmanın yeni Motorola Edge ile aradığını bulup bulamayacağını hep birlikte göreceğiz.