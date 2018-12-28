Motorola Z3'lere aralık ayı güncellemesi geldi. Eğer güncellemeyi almadıysanız telefonunuzu kontrol etmenizi öneririz.

Motorola Z3, almaya başladığı en son güvenlik güncelleştirmesiyle beraber bazı hatalarından kurtulacak ve bazı iyileştirmelere sahip olacak. Siz de bir Motorola Z3 sahibiyseniz, 1 Aralık 2018 itibariyle bu güncellemenin geleceğine dair bir bildirim almış olmalısınız.

Motorola Z3 hala aktif olarak Android 8.1 Oreo sürümüne sahip; fakat Motorla, Android 9.0 Pie güncellemesinin geleceğini duyurmuştu. Güncellemeyi başarılı bir şekilde kurmanız için şarjınızın en az yüzde 50 olması, bir Wi-Fi veya mobil ağa bağlı bulunmanız gerektiği belirtiliyor.

Eğer hala bu güncelleme bildirimini almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar bölümüne girip, telefon hakkında bölümünden yazılım güncelleştirmeyi seçmeniz yeterli olacaktır. Güncellemenin telefonunuza yüklenmesi 10-15 dakika kadar sürebilir.