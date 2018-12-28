Motorola Z3, almaya başladığı en son güvenlik güncelleştirmesiyle beraber bazı hatalarından kurtulacak ve bazı iyileştirmelere sahip olacak. Siz de bir Motorola Z3 sahibiyseniz, 1 Aralık 2018 itibariyle bu güncellemenin geleceğine dair bir bildirim almış olmalısınız.
Motorola Z3 hala aktif olarak Android 8.1 Oreo sürümüne sahip; fakat Motorla, Android 9.0 Pie güncellemesinin geleceğini duyurmuştu. Güncellemeyi başarılı bir şekilde kurmanız için şarjınızın en az yüzde 50 olması, bir Wi-Fi veya mobil ağa bağlı bulunmanız gerektiği belirtiliyor.
Eğer hala bu güncelleme bildirimini almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar bölümüne girip, telefon hakkında bölümünden yazılım güncelleştirmeyi seçmeniz yeterli olacaktır. Güncellemenin telefonunuza yüklenmesi 10-15 dakika kadar sürebilir.