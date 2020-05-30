NASCAR Heat 5’ten İlk Resmi Fragman Yayınlandı

Yarış tutkunlarının favorileri arasına girmeyi başaran NASCAR Heat serisinin yeni oyunu NASCAR Heat 5'ten ilk resmi oynanış fragmanı yayınlandı. Fragman 'oynanış videosu' olarak lanse edilse de daha çok 'oyun içi videosu' olarak değerlendirildi.

Motorsport Games, NASCAR Heat 5’den ilk resmi oyun fragmanını yayınladı. Bu fragman Assassin’in Creed: Valhalla’dan daha fazla oyun segmenti içeriyor olsa da, biraz yanıltıcı olabilir.

Fragmanda çoğunlukla tekrar sekansları dikkat çekiyor. Bu nedenle, “oyunun içinden bir fragman” tanımlaması bu haber için daha doğru olabilirdi. Bu yüzden, paylaşılan fragmanının bir oynanış videosu olduğunu söylemek biraz zor.

Bu oyun içi fragmanda oyunun grafiklerini daha ayrıntılı görmek mümkün. Ancak, birçok oyunsever grafiklerin onları etkilemediği yorumunda bulundu. NASCAR serisinde gelinmiş en iyi düzey olabilir; ama kimseyi hayretlere düşürecek seviyede grafikler değil gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar ise, NASCAR’ın yeni versiyonunun beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Motor Sport Games tarafından geliştirilen NASCAR Heat 5, 10 Temmuz'da oyunseverlerle buluşacak. Oyun, üç NASCAR Ulusal Serisinin tüm resmi takımları, sürücüleri ve araçlarının yanı sıra Xtreme Dirt Tour'u da içerecek.

NASCAR Heat 5’te üç mod bulunuyor: Kariyer Modu, Hızlı Yarış Modu ve Test Oturumu Modu. Ayrıca, oyunun hem çevrimiçi seçeneği hem de bölünmüş ekranda çok oyunculu seçeneği olacak.

704 Games Company, yarış oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği NASCAR Heat serisinin yeni oyununu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Görüntüler, yeni oyunun farklı bir his uyandıracağına dair ipucu veriyor.

En yeni NASCAR Heat oyunu, kapakta yarış pilotu Chase Elliott'a yer veriyor ve NASCAR Cup Serisi’ne ulaşmadan önce Xtreme Dirt, Gander Trucks ve Xfinity Serisi'nde ilerlemenizi sağlayan bir kariyer modu içeriyor. Oyun; 34 adet resmi lisanslı yarış pisti, e-spor desteği, pistleri öğrenmenizi sağlayan yeni bir pist testi modu ve daha fazlasını barındırıyor.

NASCAR Heat 5, 10 Temmuz'da PS4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek. Oyun, bölünmüş ekranda çok oyunculu ve çevrimiçi 40 oyunculu yarışları içerecek. NASCAR Heat 5 Gold Edition, 7 Temmuz'da satışa çıkarılacak. Oyunun duyuru videosuna buradan ulaşabilirsiniz.