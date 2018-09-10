Motosiklet Yarışçısı Rakibini Ölümle Burun Buruna Getirdi

MotoGP serisinin bir alt klasmanı olan Moto2'nin Misano'da düzenlenen yarışında, sürücülerden birisi rakibinin motosikletini frenleyerek rakibinin ölümcül bir kazayla yüz yüze gelmesine neden oldu.

9 Eylül Pazar günü Misano'da düzenlenen Moto2 yarışında, damalı bayrağın görülmesine 7 tur kala Romano Fenati adlı sürücü, oldukça yüksek hızlarda seyrederken rakibinin motosikletinin fren kolunu sıkarak rakibinin tehlikeli bir kazayla yüz yüze gelmesine neden oldu.

Düşüncesizce yapılan bu hareket, MotoGP cemiyeti ve yarışçıları tarafından büyük tepki gördü. Öyle ki MotoGP Honda uydu takımı sürücüsü Cal Crutchlow, Fenati'nin yarışlardan tamamen men edilmesine yönelik çağrıda bulundu.

İngiliz sürücü, konu hakkında "Bir daha kesinlikle yarışmamalı. Bunu bir motosiklet sürücüsüne asla yapamazsın. Hayatlarımızı zaten yeterince riske atıyoruz" dedi.

MotoGP tarafından yayınlanan resmi bir açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor:

"Misano'da Romano Fenati, Stefano Manzi ile arasında yaşanan çarpışma sonrasında sergilediği sorumsuz sürüşü nedeniyle Siyah Bayrak görerek yarıştan diskalifiye edilmiştir."

"FIM MotoGP hakemleri, Fenati'nin gelecek iki yarıştan men edilmesine karar vermişlerdir. Ceza, yalnızca sürücüye uygulanacaktır; sürücünün takımı bundan etkilenmeyecektir. Bu sayede takım adına başka bir sürücünün yarışmasının önü açılmaktadır."