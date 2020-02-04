Bannerlord’un Neden Erken Erişimle Çıkacağı Açıklandı

Mount & Blade II: Bannerlord, önümüzdeki Mart ayında çıkışını gerçekleştirecek. TaleWorlds, oyunun erken erişimle çıkış yapacağı açıklandığında oyuncular tarafından olumlu ve olumsuz tepkiler almıştı. Biz de erken erişimin nedenini GIST 2020 kapsamında doğrudan TaleWorlds yetkililerine sorduk.

TaleWorlds ekibinden Taygun Arda Öztürk, Koray Kıyakoğlu ve Gökhan Uras üç gün boyunca GIST 2020’de uzun süredir beklediğimiz Bannerlord için sorularımızı yanıtladılar. Üç isimle gerçekleştirdiğimiz sohbette, konuştuğumuz konulardan birisi de oyunun erken erişimle çıkış yapacak olmasıydı. Kimi oyuncular tarafından eleştirilen bu seçimin arkasında yatan sebebi sorduk.

Aslında Mount & Blade serisinin önceki oyunlarında da erken erişim modeli tercih etmişti. Ancak 2011 yılında çıkış yapan Warband’den bu yana, oyuncuların erken erişime karşı düşünceleri bir hayli değişti. Özellikle erken erişim sistemini amacının aksine kullanarak para kazanmak isteyen yapımlar türedi.

Sohbetimiz sırasında Taygun Arda Öztürk, "Erken erişimi açıyoruz, topluluğu dinliyoruz, kendi aramızda konuşuyoruz, topluluktan gelen fikirleri esas alarak eklememiz gereken içerikleri ekliyoruz. Yani erken erişimle birlikte çıkmamızın en büyük sebebi oyunu toplulukla birlikte de geliştirmek istememiz.” açıklamasında bulundu.

Mount & Blade II: Bannerlord ne kadar erken erişimde kalacak?

Konuşmamıza devam ettikçe erken erişimin ne kadar süreceği konusunda da bir soru yönelttik. Bu soruya net bir tarihle cevap vermeseler de “En kısa zamanda oyunu erken erişimden çıkarırız diye düşünüyoruz.” cevabını verdiler. Yani TaleWorlds ekibi, diğer şirketlerin yaptığı gibi erken erişim modelini oyundan para kazanma amacıyla değil, daha sağlam temellerle geliştirmek için kullancak.

Mount & Blade II: Bannerlord’un çıkmasına az bir süre kaldı. Oyuncuların uzun süreli bekleyişi Mart ayında sonlanacak. Bu sebeple TaleWorlds’ün GIST 2020’ye katılım göstermiş olması, topluluğun aklındaki soruları gidermesi beklemeyi bir nebze de olsa kolaylaştırıyor. Bannerlord sohbetimizin geri kalan kısımlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri kaçırmamak için Webtekno’yu takipte kalın.