Bannerlord, Gamescom 2019'da İlk Kez Oynanabilir Olacak

Oyunseverleri yıllardır bekleten ve neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen henüz çıkış yapmayan Mount & Blade II: Bannerlord, nihayet ufukta göründü. Serinin yapımcısı TaleWorlds, Mount & Blade II: Bannerlord'un Gamescom 2019'da test amaçlı oynanabilir olacağını duyurdu.
Gamescom 2019'un 21 Ağustos'ta başlayacağını göz önüne alırsak Bannerlord'un test edilmesine sadece birkaç ay kaldı. Çok büyük ihtimalle Mount & Blade II: Bannerlord'un bazı kısımlarını etkinlikte sunacak olan TaleWorlds, oyunun rol yapma ögelerine de dikkat çekecektir diye düşünüyoruz.
TaleWorlds, yeni Mount & Blade oyununun fazlasıyla geciktiğinin farkında gibi görünüyor. Steam üzerinden haftalık olarak Bannerlord'un ilerleme süreciyle ilgili takipçileri bilgilendiren şirket, umuyoruz ki Gamescom 2019'da oyunun çıkış tarihiyle ilgili de bir şeyler söyler.