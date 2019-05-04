Bannerlord, Gamescom 2019'da İlk Kez Oynanabilir Olacak

TaleWorlds'ün popüler serisi Mount & Blade, yeni oyununu duyuralı neredeyse 10 yıl oldu. Aradan geçen yıllara rağmen henüz çıkış yapmayan Bannerlord'dan nihayet iyi haber geldi.

Oyunseverleri yıllardır bekleten ve neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen henüz çıkış yapmayan Mount & Blade II: Bannerlord, nihayet ufukta göründü. Serinin yapımcısı TaleWorlds, Mount & Blade II: Bannerlord'un Gamescom 2019'da test amaçlı oynanabilir olacağını duyurdu.

Gamescom 2019'un 21 Ağustos'ta başlayacağını göz önüne alırsak Bannerlord'un test edilmesine sadece birkaç ay kaldı. Çok büyük ihtimalle Mount & Blade II: Bannerlord'un bazı kısımlarını etkinlikte sunacak olan TaleWorlds, oyunun rol yapma ögelerine de dikkat çekecektir diye düşünüyoruz.

TaleWorlds, yeni Mount & Blade oyununun fazlasıyla geciktiğinin farkında gibi görünüyor. Steam üzerinden haftalık olarak Bannerlord'un ilerleme süreciyle ilgili takipçileri bilgilendiren şirket, umuyoruz ki Gamescom 2019'da oyunun çıkış tarihiyle ilgili de bir şeyler söyler.