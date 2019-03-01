Mozilla'nın dünyanın en büyük ses veritabanı olması için sermaye ayırdığı Common Voice, şimdi herkesin kullanabileceği şekilde halka açıldı.

Mozilla'nın 18 farklı dilde, 42 binden fazla destekçisiyle 1361 saatlik ses kaydı tuttuğu ve dünyanın en büyük ses veritabanı olmayı hedeflediği Common Voice, yüksek kaliteli ve yazılı ses verilerini içeriyor.

42 binden fazla kişinin kendilerinin ve başkalarının seslerini yüklediği sistem, gelişmeye devam ettikçe kalitesi de artmaya başladı. Haziran 2018'den bu yana geçen 8 ayda Mozilla'nın beklediğinden çok daha fazla büyüyen Common Voice, sadece birkaç dilin değil nispeten az kişinin bildiği dillerin de internet ortamında yüksek gelir elde edilmesine katkı sağlayabileceğini kanıtlıyor.

Mozilla, daha çeşitli ve yenilikçi bir ses teknoloji ekosistemine katkıda bulunmayı amaçladığını söylüyor. Hem kendilerine hem de daha küçük 'oyunculara' yardımcı olacak olan bu sistem, Speech-to-Text ve Text-to-Speech (Konuşmadan Yazıya ve Yazıdan Konuşmaya) özelliklerinin makine öğrenmesi ile gelişebileceğini de ortaya koyuyor.