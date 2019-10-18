Mozilla, bundan yaklaşık 18 ay önce Facebook'un sahip olduğu hiçbir işletmeye reklam vermeme kararı aldı. Bunun sebebi olarak Facebook'un veri gizliliği kanunlarını ihlal etmesini gösteren Mozilla, pazarlama alanında geriye düşmedi ve yükselmeye devam etti.

Mozilla, konu veri gizliliğine geldiği zaman yolunda emin adımlarla yürüyen bir şirket. Bunu yaparak kullanıcıların yararını düşünen kurum, aynı zamanda politikalarını güncellemek için de güvenlik adımları atıyor ve bazen bunun sonucunda pazarlama taktiklerini de değiştiriyor.

Mozilla, bundan yaklaşık 18 ay önce pazarlama taktiklerinde büyük bir değişikliğe gitmişti. Şirket, verdiği ani kararla birlikte artık Facebook'a ve onun yan kuruluşları Instagram ve WhatsApp'a reklam vermeyi kesti ve bu şekilde pazarlama stratejilerinde büyük bir değişime imza attı.

Pazarlamaya harcanan bütçe azaltıldı:

Mozilla, pazarlama stratejisinde yaptığı değişiklik ile birlikte pazarlama alanına harcadığı bütçeyi de kıstı. Şirket, daha önce pazarlama için bütçesinin yaklaşık %80'ini kullanıyordu. Bu sene ise Mozilla, dijital pazarlama alanına ayırdığı bütçeyi %10 oranında düşürerek bütçesini etkinlik ve içerik pazarlamalarını içeren çevrimdışı pazarlama alanına aktardı.

Şirketin global pazarlama sorumlusu Jascha Kaykas-Wolff, "Facebook, biz 18 ay önce bu kararı verdiğimizde bizim en iyi performans gösteren kanalımızdı" dedi ve ardından bu kararın onları negatif yönde etkilemediğini belirtti. Jascha, sözlerine "Mozilla'nın pazarlama programlarındaki performansını Facebook'un yokluğunda büyük oranda geliştirmeyi ve iyileştirmeyi başardık. Bu karar bizi aşağı çekmedi" açıklamaları ile devam etti.