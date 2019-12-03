Son yıllarda popülerliği azalmış, hatta unutulmaya başlanan Mozilla Firefox yeni sürümü Firefox 71'i çıkardı. Getirdiği yeni gizlilik özellikleriyle Mozilla, yeni Firefox sürümü hakkında oldukça iddialı.

Mozilla bugün Windows, Mac, Linux, Android ve iOS platformları için Firefox 71'i yayınladı. Lockwise şifre yöneticisi ve çerez izleme koruması geliştirmelerinin yanı sıra bu yeni sürüm, Windows için Picture-in-Picture özelliğini de beraberinde getiriyor. Aslında bunun dışında pek fazla yenilik yok. Bunun nedeni ise büyük ihtimalle Mozilla'nın önümüzdeki sene hızlanarak Firefox sürümlerini dört haftalık aralıklarla çıkaracak olması.

Mozilla Firefox 71'in masaüstü sürümleri Firefox'un sitesinde indirmek için hazır durumda. Halihazırda bulunan kullanıcıların tarayıcıları ise otomatik olarak güncelleniyor. Mobil sürümlere gelecek olursak iOS sürümü Apple App Store'da mevcut durumdayken Android sürümü Google Play Store'dan aralıklı güncellemelerle kullanıcılara sunuluyor.

1 trilyon izleyici engellendi

Şirket yıllardır gizlilik olanaklarını ön planda tutuyor. 2018'in ağustos ayında şirket, Firefox'un ayar gerektirmeksizin izleyicileri kendiliğinden engelleyeceği duyuruldu. 2018'in ekim ayında Firefox 63 geliştirilmiş takip koruması, üçüncü taraf izleyicileri ve çerez engellemesiyle çıkarıldı. Hemen arkasından Firefox 65 bu senenin ocak ayında, üç farklı içerik engelleme seçeneği ile birlikte geldi:

Standart: Firefox bilinen üçüncü taraf izleyici çerezlerini bloke eder.

Sıkı: Daha ileri seviyede koruma isteyen ve bazı sitelerin çalışmamasından rahatsız olmayacak kullanıcılar için güvenlik sağlar.

Özel: Hangi izleyici ve çerezlerin engelleneceği kullanıcı tarafından belirlenir.

Firefox 69 eylül ayında, Gelişmiş İzleme Koruması varsayılan olarak açık durumda çıkarıldı. Firefox 70 ise ekim ayında Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi sitelerde siteler arası izleme çerezlerini engellemek için yine varsayılan olarak etkin şekilde sosyal izleme koruması ile geldi.

İki ay önce Mozilla'nın yaptığı bir açıklamaya göre Firefox, 450 milyar izleme isteğini engellemiş durumdaydı. Şu an bu sayı 1 trilyon'a ulaşmış durumda.

Firefox Private Network (FPN)

Mozilla aynı zamanda Firefox için bir de henüz beta sürümünde VPN çıkardı. Hataları olduğu bildirilen VPN'in düzeltildiği ve daha da geliştirileceği bilgisi verildi. Gelecekte bu VPN'in sadece Firefox kullanımı için değil, tüm cihaz kullanımı için kullanıma sunulacağına dair planlar da mevcut.