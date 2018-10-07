Mozilla Firefox, yeni gelen güncelleme ile artık WebP görüntü dosyalarını destekliyor.

2010 yılında Google, görüntü dosyaları için PNG formatından yaklaşık %45 kadar daha az alan kapsayan WebP görüntü formatını tanıtmıştı. WebP görüntü formatı, Google Chrome ve Opera gibi chromium tarafından desteklenen tarayıcılar tarafından açıkça desteklenmekte. Geçtiğimiz günlerde Windows 10 sürümüne ait Ekim 2018 güncellemesinin bir parçası da Microsoft Edge tarayıcısını WebP görüntü formatını çalıştırması için gerekli desteği sağladı.

Bu gelişmelerin ardından, Mozilla'nın da Google'ın bu teknolojisini benimsediği anlaşılmakta olacak. CNET'e göre Mozilla Firefox da artık Google'ın WebP görüntü formatı için sonunda destek almaya başlıyor. Mozilla'nın şu an bulunan planları arasında masaüstü ve Android sürümleri için WebP görüntü formatına destek vereceği, ancak iOS platformunda bu desteği şimdilik sunmayacağı yer alıyor.

Ayrıca Firefox Nightly, artık bildirimleri iletmek için Windows 10 Action Center kullanmaya da başladı. Bu özellik şimdilik yalnızca Nightly sürümünde hazır olarak kullanılsa dahi Firefox 64 sürümü için de çok yakında kullanıma sunulacak. Bu özellik bayağı talep edilen bir şeydi, ancak herkesin memnun kalması pek de muhtemel değil. Nightly sürümünde bu özelliği devre dışı bırakmanın şimdilik bir yolu yok, ki sırf bu yüzden -rahatsız oldukları için- uygulamayı kaldıranlar olacaktır.