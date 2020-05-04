Dünyada her gün yaklaşık 320 milyar spam e-posta gönderiliyor ve kötü amaçlı yazılımların yüzde 94’ü de bu yolla yayılıyor. Neyse ki, popüler internet tarayıcısı Mozilla Firefox, kullanıcıların tek bir tıklama ile istenmeyen e-postalara son verebileceği yeni bir eklentiyi test ediyor.

Tüm küresel e-posta trafiğinin yarısından fazlasını spam e-postalar oluşturuyor. Siber saldırılara karşı çeşitli ağ güvenliği çözümleri sunan Cisco Talos adlı şirketin yaptığı araştırmaya göre, spam e-postaların Nisan 2020’deki günlük hacmi 320 milyara ulaştı.

Spam e-postalar çoğunlukla sinir bozucu, bazen eğlenceli ve genellikle de tehlikelidir. ABD’li internet devi Google, mail servisi Gmail’in her gün 100 milyondan fazla kimlik avı e-postasını engellediğini, bunların 18 milyonun COVID-19 pandemisi ile ilgili olduğunu söylüyor. Anlayacağınız, spam e-postalardaki kötü amaçlı yazılımların bulaşma gücü, koronavirüsten çok daha fazla.

Dünyada her gün yaklaşık 320 milyar spam e-posta gönderiliyor

Peki, sinirlerimizi hoplattığı gibi, kişisel verilerimizi de tehdit eden bu spam e-postaları tek bir tıklamayla durdurabilsek güzel olmaz mıydı? Tabi ki olurdu. Şu anda Mozilla tarafından test edilen yeni bir özellik, 250 milyon Firefox kullanıcısının spam derdini ilelebet çözüme kavuşturmayı vadediyor.

Forbes’in aktardığı bilgilere göre, Mozilla şu anda Firefox kullanıcıların tek bir tıklama ile istenmeyen e-postalara son verebilecekleri yeni bir eklentiyi test ediyor. Eklentinin arkasındaki fikir yeni olmamakla birlikte, kullanımı o kadar kolaylaştırıyor ki istenmeyen, sinir bozucu ve potansiyel olarak tehlikeli e-postalarla başa çıkma biçimimizde devrim yapabilir.

Firefox kullanıcıları, tek tıklama ile oluşturabilecekleri anonim e-postalar sayesinde spam derdinden kurtulacak

Şu anda beta sürecinde olan Private Relay adlı yeni Mozilla Firefox eklentisi, bir internet sitesine kaydolmak zorunda kaldığımız durumlarda takma e-posta adları oluşturmanıza imkan tanıyor.

Siteye kayıt olurken, e-posta alanlarının yanındaki “Relay” butonuna tıkladığınızda, eklenti isteğe bağlı olarak bir takma e-posta adı oluşturulmasını sağlıyor. Bu yeni adrese gönderilen tüm e-postalar otomatik olarak gerçek adresinize yönlendiriliyor. Mozilla, Private Relay adlı Firefox eklentisini "anonim e-posta adresleri oluşturabildiğiniz ve işiniz bittiğinde e-posta adresini devre dışı bırakabileceğiniz veya yok edebileceğiniz benzersiz bir çözüm" olarak tanımlıyor.

Mozilla, kullanıcıların işleri bittiğinde e-posta adreslerini devre dışı bırakabileceklerini söylüyor

Oluşturulan sahte e-posta adresini kaldırmanız, kaydolduğunuz siteden başka e-postalar almayacağınız ve bu siteden kaynaklı tüm spam e-postaların sonlandırılacağı anlamına geliyor. Zaten Private Relay eklentisini bu kadar basit ve güçlü kılan da tam olarak bu.

Her şey bir tarafa, kullandığınız bir hizmet veri ihlali yaşarsa, bu yöntem sayesinde otomatikman korunmuş oluyorsunuz. Giderek büyüyen spam sorunu ile çok daha etkili ve kalıcı bir şekilde başa çıkmayı sağlayan Private Relay eklentisi, şu anda beta sürecinde. Test sürecinin ne zaman biteceği ise şimdilik belli değil.