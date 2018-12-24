Mozilla Thunderbird 60.4.0 (Kararlı) Sürümü Çıktı

Mozilla Thunderbird'ün 60.4.0 sürümü sonunda çıktı ve indirilmeye hazır durumda.

Mozilla, Thunderbird e-posta istemcisinin son halini, bütün desteklenen masaüstü platformlarındaki kullanıcılarına sundu. Bu son güncellemesiyle birçok gelişme yaşayan Thunderbird aynı zamanda da bazı sorunlarını (bug) düzeltmiş oldu.

Yapılan değişiklikler genellikle performans ve hata gidermeyle alakalı olduğu için programı ilk güncellediğinizde çok fazla bir değişiklik farketmeyebilirsiniz ama yine de programı güncellemenizi tavsiye ederiz.

İlk ve en önemli olarak bahsedeceğimiz özellik aslında ev kullanıcılarının pek ilgisini çekmeyebilir. Mozilla'nın açıkladığına göre 60.4.0 sürümü "WebExtensions File Link API" eklentisini (dosya ekleme eklentisi) daha kararlı çalışacak ve WeTransfer ve Dropbox (gelecek)'dan dosya aktarımını destekleyecek.

Bazı özel sesler uygulamanın çökmesine sebep olabilir.

Bu sürümde iki önemli hata giderildi.Bunlardan birinncisi az kullanılan charsetlerle (karakter kümeleri) alakalı kod çözme sorunu giderildi. İkinci giderilen hata ise, taslaklar klasöründeki yeni mesajlar için yeni mesaj bildirim uyarısı olmayacak.

Bu sürümde bilinen bazı sorunlar ise, kullanıcıların kendi ekledikleri bazı mesaj bildirim seslerinde uygulama kapanıyor. Şimdilik yeni bir ses yaması gelene kadar sistemde bulunan default (öntanımlı) sesleri kullanmanız önerilir. Ayrıca sohbet bölümünde artık Twitter desteği yok.

Windows her ne kadar kendi işletim sisteminde kendi posta istemcisini kullansa da Thunderbird Windows'ta en en çok kullanılan e posta istemcisi olmaya devam ediyor.Thunderbird etkileyici bir özellik paketi sunmasının yanı sıra, saf Mozilla deneyimi de yaşatır.

Uygulamayı Windows, Linux ve macOS linklerini kullanarak indirip deneyebilirsiniz.